Pardubický trenér Kováč: Spekulace? Je to neúcta k mým kolegům

„Jsem v pravidelném kontaktu s řadou lidí v českém fotbale, tak to bylo vždy. Volají mi funkcionáři různých klubů a někteří se mě pochopitelně ptají na moji trenérskou pozici,“ vysvětlil Radoslav Kováč na klubovém webu.

Zároveň však popřel, že by měl někam odcházet. „Žádnou konkrétní nabídku na stole nemám, pokud někdo podobné teorie rozvíjí, tak je to neúcta k mým trenérským kolegům. A já k nim bez výjimky chovám velký respekt,“ ohradil se Kováč. V Pardubicích má smlouvu do června 2025 a hodlá ji dodržet.

„Platná smlouva je pro mě klíčová věc. S realizačním týmem máme rozdělanou práci, na kterou se soustředíme,“ řekl Kováč.

Do situace se vložil i sportovní ředitel pardubického klubu Vít Zavřel, kterému články v médiích pochopitelně vadí. „Bylo by fajn, kdyby média těchto spekulací zanechala. Vidím, že přístup trenéra Kováče k práci je na špičkové úrovni a nezajímá ho nic jiného, než co nejlepší umístění našeho týmu,“ uvedl Zavřel.

Je si ale vědom, že Pardubice rozhodně nejsou pro progresivního Kováče poslední štací. „Radek je férový chlap. Vím, že mu občas volají zástupci klubů, ale máme spolu dohodu, že pokud přijde nějaké vážné téma, budu první, s kým ho probere,“ věřil Zavřel.

Do konce probíhající sezony se klub již nebude k otázce Kováčova angažmá vyjadřovat, tým se aktuálně chystá na nejbližší ligové utkání v Olomouci, které se rozehraje v sobotu v 15 hodin.