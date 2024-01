S trenérem ještě odvedeme hodně práce, říká pardubický ředitel Zavřel

„Doufám, že spolu odvedeme ještě hodně práce,“ uvedl sportovní ředitel FK Pardubice Vít Zavřel.

Klub měl podle spekulací ukončit spolupráci s Kováčovým asistentem a kondičním koučem Michalem Hampelem, což byl původ problému, realizační tým Pardubic ale bude nadále ve stejném složení.

„Interně jsme si mezi sebou všechno vyříkali. Atmosféra je čistá, aktuálně standardně komunikujeme především ohledně skladby kádru pro jarní část sezony,“ dodal manažer Zavřel.

Tým se poprvé sešel dnes dopoledne v Praze na Fakultě tělesné výchovy a sportu, kde podstoupil fyzické testování. Na hřišti se uvidí následující pondělí 8. ledna.

Do míče si kopnou i dva staronoví členové pardubické soupisky. Do přípravy se zapojí útočník David Huf, který na podzim řádil ve druholigové Chrudimi (12 gólů v 16 zápasech), a z hostování v Gruzii se vrací Brazilec Leandro Lima. Další minimálně dvě nové tváře se k týmu připojí v následujících dnech.

„Přijdou dva zahraniční hráči do zálohy. Jeden již českou ligu hraje, další už u nás v minulosti působil na zkoušce, ale nemohl zde zůstat kvůli platné smlouvě v USA,“ nastínil Zavřel.

Pardubický trenér Radoslav Kováč

Ve druhém případě se jedná o pětadvacetiletého středopolaře z Pobřeží slonoviny Laurenta Kissiedoua, který se na východě Čech mihl v zimě 2022.

Začátek přípravy nestihne kvůli pozdějšímu příletu ze zámoří, do Česka by měl dorazit v úterý. Před dvěma lety se Kissiedou zúčastnil pardubického zimního soustředění ve Španělsku, které tým absolvuje i letos.

V Marbelle půjde o vrchol zimní přípravy a Pardubice zde sehrají dva přípravné zápasy (soupeři jsou v jednání). Další porci utkání absolvují v tradiční Tipsport lize a v neděli 14. ledna nastoupí v Drážďanech proti místnímu Dynamu (viz box). Otázkou zůstává, zdá do některého z nich zasáhne podzimní opora záložní řady Východočechů Kryštof Daněk, kterému s koncem první části sezony pod Zelenou bránou vypršelo půlroční hostování z pražské Sparty.

„S Kryštofem jsme nadále v kontaktu, ale jeho priority jsou jasné. V první řadě by rád zpátky do Sparty, a pokud to nedopadne, bude čekat na nabídky ze zahraničí,“ přiznal Zavřel.

Pardubice tak případně přijdou na řadu až jako třetí. „Ani s působením u nás nemá Kryštof problém, uvidíme,“ dodal.

V hostování budou naopak pokračovat stoper z dánského Midtjyllandu Pablo Ortiz i gólman Antonín Kinský a obránce Marek Icha z pražské Slavie. Pardubice pak chtějí za každou cenu udržet i svou hvězdičku Michala Hlavatého, kolem kterého na podzim kroužila Sparta.