Šulc se trefil po roce a nastartoval Jablonec k výhře. Na zakončení makám, řekl

Přitom ještě v pátek ráno se s ním nepočítalo do základní sestavy, ale kvůli zdravotním problémům Kroba zvolil kouč Horejš tuto náhradní variantu a vyšlo mu to.

Šulc patřil k nejlepším mužům zápasu a gól mohl dát i dříve, zblízka však brankáře neprostřelil. „Venca Sejk mi to krásně prostrčil do vápna a mohl jsem možná ještě přihrát Chramovi (Chramostovi), nebo zkusit brankáře přehodit. Ale pak jsme ty góly přece jen konečně dali,“ řekl Pavel Šulc.

Byl týden po prohraném derby s Libercem a před velmi důležitým utkáním s Českými Budějovicemi nějak psychicky náročný?

Neřekl bych, ani jsme nic nějak výrazně neřešili, i když určitý tlak jsme cítili. Ale spíš mezi námi hráči, protože jsme předtím čtyřikrát prohráli a to už bylo moc. Ale že by nám někdo něčím hrozil, to ne. Do zápasu jsme prostě šli s tím, že už to musíme zvládnout, zároveň jsme ale nechtěli nijak měnit naši hru, protože jsme věděli, že byla v předchozích zápasech dobrá, jen jsme z šancí nedali žádný gól. Dneska to přitom nebylo herně tak dobré jako v těch prohraných zápasech, ale dali jsme tři góly. A už po tom prvním, který jsem dal, jsme věděli, že už tři body konečně uděláme.

Budějovice jste nepustili skoro do ničeho, co bylo klíčem?

Už předtím jsme se zaměřovali na to, že kvalitní a pevná obrana je schopná nám zápas vyhrát, ale chyběly ty vstřelené góly. A dneska se to potvrdilo, protože Budějovice fakt neměly vlastně vůbec nic.

Z řady šancí jste ale až do Chramostovy penalty vytěžili jen jeden gól, nestrachovali jste se přece jen, že dostanete nějakou nešťastnou branku a bude problém?

Soupeř se sice po přestávce po příchodu Kuby Hory trochu zvedl, my jsme první část druhého poločasu hráli spíš na brejky. Mohlo se něco stát, ale řekl bych, že jsme byli pořád dobře koncentrovaní na to, že to ubráníme a gól nedostaneme.

Do Jablonce jste z Plzně přišel, abyste zkusil protrhnout střeleckou smůlu, ale povedlo se vám to až teď ve 14. kole a gól jste dal po více než roce. Pomůže vám?

Můžu říct, že na tom zakončení hodně makám a jsem rád, že se to dneska..., no, neřeknu protrhlo.

Proč to takhle neřeknete?

Když jsem dal ten gól před rokem, tak se říkalo, že jsem to už konečně protrhnul, ale stejně se to neprotrhlo... Musím prostě pokračovat v té své tvrdé práci a doufat, že to tentokrát bude pokračovat.

V základní sestavě jste v lize dostal šanci poprvé od 11. září a nastoupil na pravém kraji zálohy. Vyhovuje vám tato pozice?

Já jsem vždycky byl podhroťák, ale trenér mi říkal, že už je ze mě halfbek... Ale baví mě to. Vyhovuje mi, když můžu hodně běhat, dostanu se tím rychle do hry, často se na kraji dostanu do situací jeden na jednoho a můžu protihráči zkusit udělat kličku.

Tentokrát vám to sedlo. Měl jste za sebou Coolse, hodně jste na pravé straně hrozili, dal jste odtud gól a trenér Budějovic Weber proto už o přestávce stáhl ze hry svoji levou stranu Skovajsu a Sluku...

...no, úplně nevím, jestli jsme byli nebezpečnější přes tu naši pravou stranu. Spíš to bylo celkovým projevem Budějovic, které se v podstatě k ničemu nedostaly. Je ale fakt, že Dion Cools vyhrál skoro každý svůj souboj a tím to pro mě bylo jednodušší, že jsem se nemusel až tolik vracet a měl jsem víc sil hrát dopředu.