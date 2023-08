Jak probudit fotbalový talent: věřte mu, vrátí vám to. Šulc se musel dopéct

„Ten kluk nesnáší porážky a nikdy se vám s prominutím nepodělá. Lhostejno, jestli hraje na plácku za barákem, nebo Ligu mistrů. Jen potřebuje cítit důvěru od trenéra, pak vám všechno vrátí,“ vykládá David Horejš, trenér, který Šulcovi uvěřil. Ať to bylo v Českých Budějovicích, či loni v Jablonci.

Jenže teď je subtilní blonďáček ještě o úroveň výš. Má táhnout Plzeň, kde se fotbalově vyučil, ale zatím nikdy pořádně neprorazil.

Ve dvaadvaceti je nejvyšší čas.

A on to ví.

Všimli jste si, jak po svém třetím nedělním gólu nadšeně běžel do sítě, aby si vzal balon na památku? Přesně takovou chvíli si vysnil, když mu bylo ouvej. První trefu si připsal zblízka, druhou překvapivě hlavou, a když Plzeň kopala penaltu, spoluhráči ho popostrčili, aby dokonal hattrick. Trefil se suverénně.

Jen 2 góly nastřílel Šulc za Plzeň v lize před aktuální sezonou.

Ovšem taky byly časy, kdy o sobě vážně pochyboval. Nejvíc loni na jaře. Během deseti minut, kdy dostal coby náhradník šanci proti Spartě, zahodil tři tutovky. Mohl – ba přímo měl – ligový šlágr rozhodnout. Pokaždé selhal a Sparta v nastavení vyrovnala na 2:2. „Jeho sebedůvěra klesla na bod nula,“ vzpomene si manažer David Nehoda.

Odmalička vynikal. Výtečný v dynamice, ve vytrvalosti rovněž, je kreativní, univerzální, pohybově elegantní. Co mu chybí v technice, nahrazuje dravostí. „Navíc je perfektně nastavený, protože chce vyhrávat za každou cenu,“ přidá Nehoda.

Jakmile jeho mladý klient přecházel do dospělého fotbalu, srážela ho zbrklost a chybějící sebedůvěra. Všichni to viděli. Dokonce i skauti z evropských klubů, kteří plzeňský ročník 2000 dlouhodobě sledují. Zrovna před pár týdny byl Nehoda na jednání ve Španělsku a zvědové z Betisu Sevilla se ho ptali: „Umíš nám vysvětlit, proč se ti vaši mládenci dopékají později?“

Plzeňský Pavel Šulc právě vstřelil gól Českým Budějovicím.

Slovo dopékají není nijak pejorativní, znamená dospívat nebo dorůstat. Je pravda, že český fotbal až na výjimky nenabízí naděje, které by mohly už ve věku teenagera kopat v nadprůměrných klubech. Však i Šulc se musel dopékat, vývoj trval trochu déle, než se předpokládalo. „Musel si projít peripetiemi, získat zkušenost, obouchat se. Musel pochopit, že jediná cesta dopředu vede přes konkurenci a přes překážky. Teď už je dospělý,“ zdůrazní Šulcův manažer.

Z nešťastného utkání na Spartě se vzpamatovával poměrně dlouho. Zaprvé ztratil sebevědomí, zadruhé ho trenér Bílek přestal zvát na hřiště. Znovu pomohl úkrok stranou, konkrétně na hostování do Jablonce. Za osudovým koučem Horejšem: „Věděl jsem, co mi může Šulcík nabídnout. A on věděl, co můžu nabídnout já.“ Výsledkem bylo pět gólů a čtyři asistence, čili nejlepší sezona v kariéře, k tomu pozvánka na mistrovství Evropy jednadvacetiletých a letní návrat do Plzně: „Čím důležitější má roli, tím líp pro všechny.“

Pavel Šulc (vlevo) diriguje své spoluhráče v utkání proti Izraeli

Ale pozor, Šulc ještě neměl úplně vyhráno. Dorazil po dovolené a potřeboval dost zamakat, aby splňoval kondiční parametry, které žádá nový trenér Miroslav Koubek. Proto zprvu nehrál. „Musel jsem ho trochu potrápit,“ přiznal kouč. Po nedělní show v Budějovicích však smekl: „Dali jsme ho do pořádku a on ukazuje svůj potenciál.“

Tuplovaně díky tomu, že má pozici těsně pod hrotem, kde hraje nejradši.

Co asi předvede ve čtvrtek proti maltskému týmu Gzira? Plzeň si po vítězství 4:0 poletí pro jasný postup do další fáze Konferenční ligy.