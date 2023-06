Šulc, mazák z jedenadvacítky: Samostatný pokoj mám, ale brány nosím pořád

„Ale vůbec si tak nepřipadám. Je fakt, že jsem si řekl o samostatný pokoj a dostal jsem ho, ale jinak toho vůbec nevyužívám,“ pousměje se blonďatý záložník, který patří Plzni. „Že bych třeba na tréninku nenosil brány? Kdepak, to vůbec nehrozí.“

Ale větší zodpovědnost cítíte, ne?

Tu musí cítit všichni stejnou. Ať už je někdo v základu, nebo na lavičce, hlavní bude nehrát si na vlastním písečku.

Těšíte se?

Moc. Už jsem jedno Euro zažil a reprezentace je pro mě fakt nejvíc. Před dvěma lety jsem neodjel s týmem celou kvalifikaci, nastoupil jsem jen proti San Marinu. Na Euru jsem sice pak hrál dvakrát od začátku, ale teď je to jiné: byl jsem přímo u toho, když jsme si mistrovství vykopali. Proto jsem natěšený.

Hodně se řeší, že Euro může hráče prodat a zviditelnit. I to je lákadlo, ne?

Zviditelnit se můžeme určitě, ale myslím, že už je pryč doba, kdy záleželo jen na tom, kdo dá gól a kdo na něj nahraje. Mnohem víc se člověk může ukázat, když pomůže k týmovému úspěchu.

Což bude dost těžká práce, když vás ve skupině čeká Anglie a Německo.

Víme, co nás čeká. A nezapomínal bych na Izrael, měl by mít až sedm hráčů, kteří dovedli tým k bronzu z nedávného mistrovství světa dvacítek. Musíme prostě bojovat. Individuálně je asi nepřehrajeme.

Bude zrovna na Angličany ve čtvrtek platit důraz?

Doufáme, že jo. Chceme hlavně kvalitně bránit a číhat na protiútoky. Ale když jsme proti nim hráli doma kvalifikaci, dokázali jsme si, že je taky můžeme v určitých chvílích zavřít na jejich polovině, držet balon.

No právě: nebylo by lepší na favority vlétnout a překvapit je útočením?

Určitě nechceme jen zalézt do hlubokého bloku, tak náš plán nezní. Máme to připravené tak, abychom je nenechali kombinovat kolem vápna, to nechceme. Moc dobře víme, jak to dopadlo u nich: ve dvacáté minutě 0:2, pak třetí gól a už se jen dohrávalo.

Co je vlastně na Angličanech tak výjimečného? Co je zdobí?

Individuální kvalita. Když se podívám na jména: Jones, Elliott... Ti kluci už jsou v podstatě hvězdy, ale to jim může možná i ublížit. Kdyby si mysleli, že si nás povodí a že budou všechno dělat individuálně, může se to vymstít. Pokud budeme držet pospolu jako tým, můžeme jim v tom zabránit.