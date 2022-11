Série vyloučení? Je to blázinec, hřímá trenér jabloneckých fotbalistů Horejš

V předchozím utkání v Olomouci rozčílil kouče Horejše zbytečným vyloučením na konci prvního poločasu útočník Sejk, což zapříčinilo porážku 0:3. V sobotu předvedl stejný „kousek“ v téměř totožném čase stoper Heidenreich, který v nic neřešícím souboji na půlce hřiště zajel podrážkami napřed do Ladry.

Trenér jen nechápavě kroutil hlavou, protože i toto vyloučení stálo jeho tým body. Hráči Jablonce dostali během šestnácti kol celkem sedm červených karet, přitom dvakrát po dvou v jednom duelu.

„Je to blázinec a teď jsme tomu, řekl bych, nasadili korunu. Nevím, čím to je, u některých asi obrovskou nezkušeností. S hráči se o tom bavíme, ale stejně jsme pět zápasů ze šestnácti hráli v deseti, často dlouhý úsek, a to je průšvih. To můžeme těžko pomýšlet na větší bodový zisk,“ zuřil kouč Jablonce David Horejš.

Jeho svěřenci přitom v době Heidenreichova zkratu vedli nad Mladou Boleslaví 1:0 a zápas kontrolovali, hosté pak ale přesilovku a díru v defenzivě bleskově gólově využili.

A i když se čtvrt hodiny před závěrem síly po vyloučení boleslavského Šimka srovnaly, tři body pro Boleslav zařídil v konci utkání jablonecký odchovanec Kubista.

„Zápas jsme měli skvěle rozehraný, dobře jsme do něj vstoupili, ale přišel nesmyslný faul na půlce a znovu jsme hráli v deseti. Navíc jsme dostali gól do šatny.“

„Museli jsme prostřídat, ale i v deseti jsme byli lepší než Boleslav a měli i nějaké šance, za což musím mužstvo pochválit. Pak se síly vyrovnaly, mohli jsme dalšími šancemi zápas překlopit na svoji stranu, ale bohužel jsme před koncem rozhodující gól dostali my. Opakovaně nás srazilo nesmyslné vyloučení, stejné jako v Olomouci,“ zlobil se Horejš.

Kvůli mizernému vstupu do sezony, zpackanému závěru podzimu a sérii vyloučení nasbírali jablonečtí fotbalisté jen 16 bodů a dlouhou zimní přestávku stráví v suterénu tabulky až na 14. příčce, která by po konci ligy znamenala baráž o udržení.

Jak pevná je tedy pozice trenéra Horejše? Jaké tahy provede ambiciózní majitel klubu Miroslav Pelta? Ten už totiž například v minulém týdnu kvůli špatným výsledkům vyměnil trenéry u jabloneckého béčka ve třetí lize...

„Jsme v polovině sezony, musíme si to rozebrat a uvidíme, co se stane. Vnímám to tak, že za výsledky samozřejmě odpovědnost nesu. Sám jsem z toho zklamaný, že těch bodů nemáme víc. Nikdy nehledám výmluvy někde jinde, začínám sám u sebe. Mančaft je nedisciplinovaný, a to jde z velké části i za námi,“ uvažoval Horejš.

„Ale je tu i druhá věc, kterou jsem třeba v Budějovicích nezažil, a to je naše marodka. Poslouchám, jak máme nabitý mančaft, jak by Jablonec měl být někde jinde. To ano, ale ten mančaft je jen na papíře, protože v kabině mám víc hráčů o berlích než zdravých.“

„To mužstvo na podzim určitě limitovalo, stejně jako nás srážela obrovská nedisciplinovanost v podobě zkratů jednotlivců,“ popsal David Horejš, který po konci podzimní části naplánoval pro svůj tým do Vánoc ještě dva tréninkové mezibloky proložené zhruba dvoutýdenní dovolenou.