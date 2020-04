Krizový scénář ligy. Když se nedohraje, nebudou mistr ani sestupující

V rozhovoru pro ČT Sport Svoboda zároveň řekl, že by v takovém případě muselo být dodatečně rozhodnuto o nominaci týmů do kvalifikace evropských pohárů: „A tam bychom striktně dodržovali doporučení UEFA, která v tom jsou dána. Ta říkají jasně, že v okamžiku, kdy vyšší moc znemožní dohrání soutěžního ročníku do konce července, tak pak se má vycházet z aktuálního pořadí tabulky.“

Příklad ze zahraničí Ligovou soutěž kvůli aktuální epidemiologické situaci oficiálně přerušilo pouze Nizozemsko. Mistra ani sestupující nevyhlásilo. To v Belgii už sice začátkem května vyhlásili po nedohrané základní části mistrem Bruggy, ale po varování od UEFA zatím valná hromada klubů verdikt nepotvrdila a čeká, jestli vláda neuvolní bezpečnostní opatření natolik, aby se mohl ročník dokončit.



To by znamenalo, že Slavia, první tým tabulky, by zamířila do třetího předkola mistrovské větve Ligy mistrů, druhá Plzeň by hrála druhé předkolo nemistrovské části.

Třetí Jablonec se čtvrtou Ostravou by začaly ve druhém předkole Evropské ligy. Otázkou zůstává, co by bylo s pátým pohárovým místem, které je rezervované pro vítěze poháru, v něm zbývají dohrát ještě obě semifinále (Sparta - Plzeň a Olomouc - Liberec) a finále.

Přímý pád do druhé ligy by se pak vyhnul poslední Příbrami. O tři body před ní je Opava, která ztrácí dalších pět bodů na čtrnáctý Zlín. To jsou pozice, které znamenají baráž o udržení s druhým a třetím týmem druhé nejvyšší soutěže.

Vedení LFA po zasedání Ligového výboru v pondělí deklarovalo, že prioritou je profesionální soutěže – první, druhou ligu – dohrát. Přerušený ročník může za jasných a předem určených podmínek začít 25. května, odkdy se smí dle vládního nařízení pořádat sportovní akce.

Podmínky je ale nutné teprve stanovit. Jak často budou fotbalisté testování, jak se zachovat, pokud se hráč či někdo z realizačního týmu nakazí koronavirem. Jak mít na stadionu zhruba 150 lidí...

Když ligové vedení tyto otázky vyřeší, potřebuje ještě podporu klubů – protože sezonu nelze dohrát do 30. června, je zapotřebí pozměnit termínovou listinu. A k tomu může dojít jen se souhlasem Ligového grémia, které zasedne 12. května.

Své ano pro pokračování ročníku v nových termínech přitom musí dát nadpoloviční většina týmů z nejvyšší soutěže (devět) i nadpoloviční většina z druhé ligy.

V plánu je, aby každé mužstvo od 25. května nastoupilo dvakrát v týdnu. Podle předpokladů by tak mohlo být hotovo 12. července. Základní část by se mohla dohrát 14. června – o změně herního schématu (rušení nadstavby, baráže) se diskutovat nebude.

V nejvyšší soutěži zbývá šest kol základní části, pět z nadstavby, baráž o udržení, duel o Evropu. Spolu se semifinále a finále českého poháru to dělá 91 duelů. Ve druhé lize je na programu ještě 13 kol čili 104 zápasů.