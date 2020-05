Fotbalová liga o dva týdny dřív nezačne. Hrát by šly přípravné duely

Volby do vedení LFA Svoboda případnou kandidaturu přijme Profesionální kluby 12. května budou rozhodovat nejen o tom, jestli se přerušená sezona znovu rozjede. Ale budou také volit nové vedení. Některým členům Ligového a Kontrolního výboru LFA končí v průběhu května a června 2020 mandát. Dojde na volbu předsedy (současným je Dušan Svoboda), obou místopředsedů (Adolf Šádek, Petr Heindereich) a po jednom z členů za první (Jan Nezmar) a druhou ligu (Tomáš Provazník). Kandidáty budou kluby předkládat týden před konáním Ligového grémia s tím, že konkrétní nominace i souhlas navrženého kandidáta musí být předloženy Ligovému výboru nejpozději do 11. května 12.00. Pokud kluby navrhnou za předsedu znovu Svobodu, on kandidaturu přijme. Řekl to v exkluzivním rozhovoru, který vyjde v sobotní MF DNES.