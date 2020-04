Fotbalový absťák bude trvat už jen měsíc. A co přijde pak?

Na to, že půjdete přímo na stadion, vzhledem k přetrvávajícím obavám z šíření viru raději rovnou zapomeňte. A taky se těšíte, že se na českou nejvyšší soutěž zase podíváte aspoň v televizi?

Ta chvíle se blíží, protože profesionální kluby budou mít od 11. května povoleno plnohodnotně trénovat, bez povinných rozestupů a dělení na osmičlenné skupinky. A o čtrnáct dní později už se mohou hrát první ligové zápasy.



Nic na tom zřejmě nezmění ani zvěst, jež během pátku chvíli kolovala fotbalovým zákulisím: že kluby z Moravy chtějí na ligovém grémiu společně přednést rázný návrh: Ukončete sezonu!

Podle informací, které má MF DNES k dispozici, situace není zdaleka tak horká – na předčasném konci ročníku totiž nemá zájem celá Morava, jen její část. Přitom aby se o tak razantním scénáři dalo vůbec uvažovat, musela by ho na ligovém grémiu odhlasovat nadpoloviční většina klubů.

A především proti němu stojí doporučení UEFA, evropské fotbalové unie, která národním asociacím jasně nakázala, jak mají v krizové chvíli postupovat.

1. Ze všech sil se snažit dohrát ligové soutěže ve stávajícím formátu.

2. Když to nepůjde, vymyslet alternativní schéma, které rozhodne o konečném pořadí.

3. Pouze pokud ani jedna z výše uvedených variant nebude možná, lze „z legitimních důvodů“ ligovou sezonu ukončit.

Legitimním důvodem by jistě mohla být například situace, kdy by se někdo z hráčů nakazil koronavirem a zbytek týmu by musel do karantény. Jenže v Česku se počet nově nakažených snižuje a u fotbalistů z první ani druhé ligy se zatím žádný případ nákazy nevyskytl.

A individuální zájmy klubů – ať už se týkají momentálního umístění, nebo ekonomiky – UEFA jako legitimní důvod k předčasnému odpískání soutěže jistě brát nebude.

Kdyby chtěla, klidně může na Čechy důrazně zadupat a pohrozit: Když nemáte vůli ligu dohrát, nepustíme vaše týmy v příští sezoně do evropských pohárů!



V zákulisí to tak jako tak vypadá na velký boj, což bude cítit už na pondělním zasedání ligového výboru.

Komu by se hodilo, aby se liga vůbec nedohrála, se dá snadno odvodit už z pohledu na tabulku. Podle informací MF DNES za tenhle scénář v posledních dnech lobbuje především zlínský majitel Zdeněk Červenka: jeho tým je čtrnáctý, pravděpodobně bude hrát skupinu o udržení, a kdyby za této konstelace soutěž skončila, nemusel by sestupové starosti řešit.

Předčasné ukončení by se mohlo hodit i čtvrté Ostravě nebo sestupem ohroženým Karviné a Opavě – pochopitelně za předpokladu, že by nikdo nepadal o soutěž níž. Dá se přičíst i poslední Příbram, jejíž šéf Jaroslav Starka už dříve navrhoval ligu rozšířit o čtyři druholigové kluby s vyhovujícími stadiony.

A samozřejmě první Slavia, která vede o osm bodů před Plzní. V Edenu však víc brojí za jiný návrh: dohrát ligu bez nadstavbové části.



Tahle varianta je teď, po doporučení od UEFA, rozhodně ve hře. Vedení Ligové fotbalové asociace chce dokončit soutěž v původním modelu, jenže tahle snaha naráží na nedostatek času. Liga se podle stávajících řádů má dohrát do 30. června, což ve chvíli, kdy zbývá šest kol a k nim ještě další zápasy v nadstavbové části, působí jako sci-fi.

UEFA nastavila nový termín pro dohrání soutěží na 2. srpna, ale kdyby se v Česku mělo hrát ještě o prázdninách, musela by souhlasit nadpoloviční většina klubů. A tak se fanoušci zatím mohou jen dohadovat: Kolik zápasů ještě uvidíme?