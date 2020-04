Chceme sezonu dohrát, řeklo vedení ligy. Souhlasit musí ještě kluby

Souhlas klubů je důležité proto, že se v souvislosti s přerušením sezony výrazně mění termínová listina.

Jelikož fotbalová liga se může znovu začít až 25. května, zbývající zápasy by se nestihly odehrát do 30. června. To je datum, kdy obecně končí soutěžní ročník, na což jsou vázané smlouvy některých hráčů a kontrakty klubů s partnery a sponzory.

Proto kluby první a druhé ligy musí překročení do července odsouhlasit. Ke schválení programu stačí souhlas nadpoloviční většiny klubů první ligy a nadpoloviční ano druholigových týmů.

Schvalovat se bude původní formát, čili i s nadstavbou a baráží o záchranu. Změna herního systému není na pořadu dne.

„Dohodli jsme se, že využijeme možnost, kterou nám dává uvolňování opatření a sice, že od 25. května zahájíme ligový soutěžní ročník. S tím, že budeme žádat Ligové grémium o to, aby bylo umožněno prodloužení stávající sezony přes datum 30. června. Je to především z důvodu toho, že v případě startu 25. května není možné ročník do konce června dohrát,“ tlumočil stanovisko Ligového výboru Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která profesionální soutěže řídí.