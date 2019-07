Hoftychův návrat: protesty, žlutá karta, obrat. Důležité vítězství, řekl

Sudí Ondřej Berka mu ji stejně jako libereckému trenérovi brankářů Marku Čechovi ukázal po vzedmutí vášní poté, co chybně odpískal pokutový kop pro domácí po souboji Tomáše Smoly s Ondřejem Karafiátem.

„Přede mnou ji dostal Marek Čech...“ odmítl Hoftych, že by byl první, kdo na lavičce uviděl žlutou kartu, což je novinka, kterou umožňuje letní změna fotbalových pravidel. A dodal: „Čekal jsem, že to bude Petr Rada (trenér Jablonce), ale on zažil poklidný domácí zápas. Po té nepenaltě jsme měli právo si stěžovat.“

Jenže Hrubý střílel nad branku a pokutový kop neproměnil...

To byl rozhodující moment. Na lavičce jsem říkal, že to náš gólman Nguyen chytí. Pak jsme mu říkali, že zklamal, protože penaltu nechytil. (směje se)

Jaké bylo utkání z vašeho pohledu?

Dostali jsme rychlou branku, po které jsme se celkem rychle dostali do hry. Dobře jsme kombinovali, ale nebyli jsme nebezpeční. Soupeř byl důrazný v soubojích, hodně to bolelo, což jsme očekávali. Druhý poločas začal tak, jak skončil první – každé mužstvo mělo chvilku balon, ale bez silných momentů.

Gól jste dostali už v deváté minutě. Kde se stala chyba?

Fillo přešel přes Oscara, který otevřel prostor a zariskoval. S tím jsme se prali v přípravě. Hráči v Liberci jsou nachystaní do ofenzivy, z toho pramení, že si nezavřou vrata.

Na hrotu jste střídali Potočného s Peškem. Chtěli jste Baník překvapit?

Trochu ano. Pešek je náběhový, stopeři s ním měli problémy. Odvedl dobrou práci, což ukázal i při tom vyrovnávacím gólu (využil špatnou malou domů Baníku – pozn. red.). Výbornou práci odvedl Koscelník, ale jejich brankář i podklouzl. Ten gól nás vrátil do hry.



Po minulé sezoně vám odešel Kozák do Sparty a Sýkora do Jablonce. Může dojít ještě k nějakým změnám?

Pohyb může nastat, Liberec tak má založenou politiku. Když je o vaše hráče zájem, je to dobře. Sýkora ale na jaře už nebyl v takové fazoně.

Naopak jste získali Chaluše, ale zůstal jen na lavičce. Proč?

Dělali jsme ho s perspektivou do budoucna, protože jsme do poslední chvíle řešili komplikovaný přestup Kačaraby.

V základu nebyli útočníci Musa, Pázler a Kuchta. Nechyběli vám na hrotu?

Pázler není soubojový. Musa s Kuchtou moc nehráli, takže nejsou optimálně fyzicky připraveni. Ale potenciál mají. Máme hladové mužstvo, které dobře pracuje. To vítězství je důležité pro psychickou pohodu, protože za týden máme Plzeň. Nadechli jsme se.