Plzeň v Liberci neprohrála třináctkrát za sebou. Prodlouží dlouhou sérii?

Liberec při soutěžní premiéře trenéra Pavla Hoftycha otočil zápas v Ostravě a gólem Romana Potočného z nastavení zvítězil 2:1. Také Plzeň uspěla po obratu: doma zdolala Olomouc 3:1.



„Kdybychom z Ostravy přijeli s prázdnou, byli bychom proti Plzni pod obrovským tlakem. Takhle jsme víc v klidu, hrajeme doma a moc chceme naše fanoušky pobavit dobrou hrou a hlavně dobrým výsledkem,“ uvedl Hoftych.

Svěřenci Pavla Vrby jsou za úspěšný začátek ligy rádi, ale triumf nad Olomoucí nepřeceňují.

„Hlavně výkon by nás měl povzbudit, byl dobrý, měli jsme hodně šancí a hráli to, co bychom si tak představovali. Ale je to pořád jenom jeden zápas a po Liberci to může být zase jiné. Takže se musíme soustředit maximálně na Liberec a zůstat na vlně, na kterou jsme najeli,“ řekl záložník Jan Kopic.

Slovan Liberec - Viktoria Plzeň pátek 18.30, sudí Franěk Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Koscelník, Mara, Breite, Oscar, Pešek - Potočný. Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Brabec, Limberský - Hrošovský, Hořava - Kayamba, Čermák, Kopic - Krmenčík.

Hoftych úřadujícího vicemistra hodně chválil. „Plzeň je zase kandidát na titul, ostatně jako každý rok v poslední době. Takového soupeře, který je v Česku dlouhodobě top, málokdy přehrajete jen fotbalovostí, protože na každém postu disponuje velmi kvalitním hráčem. Pokud chcete s Plzní uspět, vždy k tomu musí být navíc určitá dávka emocí, soubojovosti a vůle po vítězství,“ prohlásil liberecký kouč.



Plzeň se v generálce na úterní úvodní domácí duel 2. předkola Ligy mistrů proti Olympiakosu Pireus bude muset zřejmě obejít bez zraněných stoperů Lukáše Hejdy a Romana Hubníka. Liberec dobře zná plzeňský asistent Marek Bakoš, který za Slovan v minulosti hrál.

„Kádr Liberce se až tak moc neobměnil a odešli dva hráči, ale ze základní sestavy. Přišel tam nový trenér. My se na to budeme připravovat, abychom si z Liberce přivezli dobrý výsledek. Ale nebude to jednoduché, protože Liberec je silné mužstvo, je tam specifické prostředí a fanoušci,“ konstatoval Bakoš.