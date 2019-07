Pilař: Plzeň ukázala sílu, nedobytnou tvrz si musíme udělat doma

Co říkáte na přijetí plzeňských fanoušků, kteří vás o přestávce vyvolávali?

Krása. Jsem rád, že mě tak přivítali, zažil jsem tu krásné časy a rád se sem vždycky vracím.

Domů však Sigma zamířila bez bodu. Co rozhodlo?

Ukázala se velká síla a kvalita Plzně. První poločas si vytvořila tři čtyři situace, které nevyužila. My jsme z protiútoku dali gól a klíčové bylo udržet do poločasu jednobrankový náskok, pak by Plzeň určitě znervóznila. To by zamávalo s každým mančaftem. Plzeň ale do přestávky dala gól, narostla jí křídla a pak svou kvalitou měla víc příležitostí a vyhrála. Klíč byl udržet poločas 1:0 a pak je třeba potrestat z brejku. To se ale nepodařilo. Plzeň vyrovnala a pak ukázala sílu.

Nastoupil jste v 70. minutě a hned vzápětí dostal Yunis červenou kartu. Změnilo to vaši roli na hřišti?

Nastoupil jsem, náš brankář nakopl balon a přišla červená karta, to není ideální jít do zápasu, zvlášť když potřebujete udržet výsledek, hrát v Plzni proti jedenácti je strašně těžké. Nakonec jsme to neubránili. Nevím, jak ten zákrok vypadal, nechci se k tomu vyjadřovat, ale pro nás to bylo určitě těžké. První poločas jsme tam nechali hodně sil a hrát poslední pětadvacetiminutovku bez jednoho hráče, je těžké.

Nemrzelo vás, že jste šel na hřiště až ve druhé půli?

Chtěl jsem hrát, ale celý týden jsem měl trošku problém s nártem. Trénoval jsem, ale asi to nebylo ono, i při střelbě mě to omezovalo, a trenér se rozhodl takto. Rozhodl se dobře, nebudu říkat, že jsem měl hrát od začátku. Jsou další zápasy a věřím, že na sobotu budu stoprocentně zdravý.

Zranění a zdraví, to je u vás už evergreen, že?

Cítím se dobře a všechno jsem po nějaké domluvě odtrénoval. Jsem rád, že se domlouváme a po zápase mám občas nějakou úlevu. Ale chtěl jsem toho odtrénovat co nejvíc. Cítil jsem se zdravý, až na ten banální problém s nártem. Stalo se to tak před pěti dny a mám to na své silnější noze, to mě trochu omezovalo. Ale zatnul jsem zuby a dobrý.

Měl jste možnost otestovat sílu Plzně, jak jí věříte v boji o Ligu mistrů?

Líbilo se mi dost hráčů, Plzeň pořád hraje fotbal, jaký chce hrát. U lajny jsem důkladně sledoval Davida Limberského a je super, jak se s tím vypořádává. Překvapil mě i Michal Krmenčík, který udržel spoustu balonů, myslel jsem, že to bude mít po návratu těžší. Neviděl jsem ho v přípravě, ale pro naše stopery to bylo těžké, je takový buldok. I další hráči, Patrik Hrošovský, Kopic, nechci jmenovat všechny, ukázali sílu. Proto si myslím, že Plzeň bude hrát nahoře.

A kde bude hrát Sigma? Jaké máte ambice?

Chtěli jsme vyhrát první zápas. Říkali jsme si, že do toho musíme vstoupit lépe, ale nepodařilo se nám to, i když jsme vedli. To si budeme vyčítat, ale teď nás čekají další zápasy. Máme Zlín a v domácím prostředí musíme získávat tři body. Budeme celý týden pracovat na tom, abychom zvítězili. Doma musíme vyhrávat, abychom si udělali nedobytnou tvrz.