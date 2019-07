Zranění stopeři trápí Plzeň. Kádr ale máme širší než dřív, těší Vrbu

„Hejda nedohrál, Kalvach má možná zlomený nos a stát se to může i dalším. Mít početnější mužstvo je v tomto ohledu pro mě příjemnější,“ přemítal Vrba.

Těšit jej může fakt, že po dlouhotrvajícím zranění je už konečně fit kanonýr Michael Krmenčík, který sice střeleckou pohodu zatím hledá, ale dostal se do několika vyložených příležitostí. S týmem už navíc trénuje i středopolař Roman Procházka, jenž už by mohl být k dispozici v příštím kole na hřišti Liberce.



Spalovali jste šance, zatímco soupeř z pokutového kopu udeřil. Jak bylo složité nepříznivě se vyvíjející duel obracet?

Hráli jsme proti soupeři, který předvedl velice dobrý výkon. Byl aktivní, v útočné fázi byl nebezpečný. My budeme spíš plakat nad tím, že za stavu 0:0 jsme měli tři nebo čtyři stoprocentní gólové příležitosti, které jsme nedali. Olomouc měla z první vážné šance penaltu a najednou vedla. Chtěl bych mužstvo pochválit, že dokázalo výsledek otočit a zvítězit.

Po osmi měsících naskočil do soutěžního zápasu Michael Krmenčík. Gól nedal, ale vypadal hodně při chuti.

Všichni víme, že Michael je pro nás strašně důležitý, v minulosti nám pomohl mnoha góly. Mužstvo pro něj tentokrát pracovalo úžasně, v koncovce bohužel neměl takové štěstí, jaké míval před zraněním. Věříme, že branky zase bude dávat. Pokud mu tým bude dál takhle pomáhat, tak se brzy trefí a znovu bude atakovat nejvyšší příčky střelecké tabulky.

K dispozici máte víc hráčů, než kolik bylo v předchozích sezonách zvykem. Je to pro vás výhoda, nebo negativum?

Máme nejširší kádr za dobu, co jsem v Plzni. Nominovat šestnáct hráčů plus dva gólmany a poslat čtyři hráče na tribunu je pro mě těžké, a to navíc ještě máme dva fotbalisty střednědobě zraněné. Na druhou stranu ale víme, že nás během července, srpna a září čeká hodně zápasů. Hejda nedohrál a může se to stát i dalším. Nevíme, co je s Kalvachem, který má po střetu s Yunisem možná zlomený nos. V tomto ohledu je mít početnější mužstvo pro mě příjemnější. Ztráty, které v průběhu podzimu určitě nastanou, jsou pak nahraditelné.

Zmínil jste odstoupení Lukáše Hejdy, kvůli zranění nemohl hrát ani kapitán Roman Hubník. Jak to se stopery vypadá?

Hubníkovi se vrátily problémy (s palcem na noze), které měl už na konci minulé sezony. A Hejda? Nevím, jak to vypadá, protože neznám výsledky vyšetření z nemocnice. Žádnou informaci poskytnout zatím nemůžu.



Na všechny branky přihrál Aleš Čermák. Co na jeho výkon říkáte?

Myslím, že za Plzeň odehrál zatím svoje nejlepší utkání. Jak říká Kayamba: „Klobouk dolů!“

A Lukáš Kalvach? V lize nastoupil za Viktorii poprvé.

Nechci vyzvedávat jednotlivce, z mého pohledu měl zápas prostě grády, vytvářeli jsme si šance, měli jsme spoustu brejků a střel. Hráči zapadli do způsobu hry, který chceme hrát. Nikdo nepropadl, nikdo nevyčníval tak, že by utkání rozhodl sám. Tvrdím, že to byl týmový výkon.

S novým ročníkem přišly i změny v pravidlech. Jak jste si jich všímal?

Je pravda, že když se rozhodčí dotkl míče a přerušil hru, tak jsem vůbec nevěděl, co se děje. Pak mi to bylo vysvětleno. Myslím, že fotbal je jednoduchý a některé věci obměňujeme zbytečně. Je to zábava pro lidi a doufám, že novinky budou ku prospěchu, nikoliv naopak.