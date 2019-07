Dlouhý vzdor bez odměny. Zápas se zlomil po červené kartě, řekl Látal

„Utkání se lámalo po naší červené kartě. Už jsme to měli těžké a proti jedenácti se tady těžko hraje, protože Viktorka má velkou kvalitu. To už jsme bohužel nezvládli,“ litoval trenér Radoslav Látal.

Pro 49letého kouče šlo o návrat do nejvyšší české soutěže po sedmi letech. V roce 2012 prožil neúspěšnou půlroční anabázi v Baníku Ostrava, teprve pak si vysloužil ostruhy v polských Gliwicích a ve slovenských Košicích a Trnavě. Před svou obnovenou premiérou řešil v sestavě Sigmy několik rébusů kvůli absencím tří hráčů loňského základu stopera Jemelky, křídla Zahradníčka a gólmana Buchty.

Ačkoliv generálku odchytal Aleš Mandous, do branky se nakonec postavil Michal Reichl a v prvním poločase mohl jen sledovat ostřelování Krmenčíka, Čermáka a bývalého spoluhráče Kalvacha.

„Začátek utkání se nám podařil, do 15. minuty jsme celkem otupili zbraně Viktorky, která na nás vlétla a presovala nás. Náš výkon byl v pořádku. Od 20. minuty jsme se zatáhli, měli jsme problémy na krajích hřiště, kde nás přečíslovali,“ přiznal Látal.

V době sílícího tlaku ale šla do vedení Sigma, když Hejda fauloval v šestnáctce útočníka Yunise a penaltu proměnil střelou k pravé tyči Jakub Plšek. Vzápětí se vytáhl Reichl proti Kopicově střele, na opačné straně vynikl i plzeňský gólman Hruška proti ostré střele Housky zpoza šestnáctky. Do přestávky zbývalo jen pět minut, když vyrovnal Kayamba. „Přáli jsme si vedení do poločasu udržet, ale bohužel jsme inkasovali po naší chybě,“ litoval Látal.

„Kdybychom náskok udrželi, Plzeň by určitě znervóznila, to by zamávalo s každým mančaftem,“ mínil olomoucký záložník Václav Pilař. „Plzeň ale dala do poločasu gól, narostla jí křídla a pak už tou svou kvalitou měla víc příležitostí,“ uznal 30letý hráč, který Plzni pomohl k titulu v roce 2015.

Na známý trávník se podíval v 70. minutě a pár sekund nato už sledoval spoluhráče Jakuba Yunise, který po druhé žluté kartě zamířil do sprch. „V poločase jsem nabádal hráče, kteří už měli žlutou kartu, protože jsme jich posbírali dost. Yunis si to musí pohlídat. Když má žlutou kartu a jde o zákrok na soupeřově polovině, který by nezmařil žádnou situaci, je to jeho hrubá chyba,“ zdůraznil Látal.

2 střely na branku měli olomoučtí fotbalisté v Plzni. Celkem vypálili pětkrát. 38 procent času měli sigmáci míč, což svědčí o herní převaze Viktorie.



Navíc z další akce poslal Viktorii do vedení Kopic a odsunul body mimo dosah Hanáků. Do útoku vystřídal Nešpor, v deseti už to však proti uklidněným domácím měli příliš složité. V nastaveném čase sice mohl vyrovnat Štěrba, ale hlavou mířil nad a potom přidal třetí gól Plzně Kovařík, když přehodil Reichla. „Přeskupili jsme to na tři obránce, šli jsme do většího rizika, takže soupeř chodil do naší otevřené obrany. Tu šanci jsme měli, škoda že to tam Štěrba netrefil,“ mrzelo olomouckého kouče.

V základní sestavě Plzně se objevil jako jediná z letních posil Lukáš Kalvach, který přišel právě z Olomouce. Trenér Viktorie Pavel Vrba nechtěl po vítězství hodnotit individuální výkony, cenil si hlavně úspěšného obratu. „Soupeř tady podle mě odehrál velice dobré utkání, byl aktivní, snažil se být v útočné fázi nebezpečný. My asi spíš budeme plakat nad tím, že do stavu 0:1 jsme měli tři čtyři stoprocentní příležitosti, které jsme nedali. Chtěl bych pochválit mužstvo, že za nepříznivého vývoje jsme to dokázali otočit a vyhrát 3:1. Byl to týmový výkon, i vzhledem k tomu, jak se zápas vyvíjel, mužstvo odehrálo výborné utkání. Jsem rád, že jsme to zvládli tak, jak jsme to zvládli,“ uvedl Vrba.

I když sigmáci až do 72. minuty drželi remízový stav, což je asi víc, než od ní na půdě vicemistra většina fotbalové veřejnosti čekala, nemohou být spokojení.

Porážka zůstává porážkou a po prvním kole jsou bez bodu. „Jsme zklamaní,“ potvrdil Látal, který na vlastní kůži poznal novinku ve fotbalových pravidlech, když viděl od sudího Pechance kartu. „Aspoň v něčem jsme vyhráli,“ pousmál se hořce. „Jsem první trenér, který dostal žlutou kartu, a víc se k tomu nebudu vyjadřovat.“