Sparta proti Olomouci, Slavia jede do Opavy. Plzeň čeká duel s Příbramí

Tři zápasy v sobotu, zbylých pět v neděli, přičemž hned čtyři duely jsou na programu od 16.30 hodin. Pak tuzemskou nejvyšší soutěž na téměř dva týdny přeruší reprezentační přestávka - Česko se v ní střetne s Kosovem a Černou Horou.

1. FK Příbram - Viktoria Plzeň sobota 19.30, sudí Franěk Předpokládané sestavy:

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir, Rezek, Soldát, Zeman - Polidar - Škoda. Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hejda, Limberský - Hořava, Kalvach - Kopic, Čermák, Kovařík - Chorý.



Druhý tým průběžné tabulky uzavře sobotní nabídku zápasů. Obě střetnutí Příbrami s Plzní skončily v minulé sezoně 1:1, jinak má ale lepší bilanci Viktoria, která ve vzájemných duelech neprohrála od října 2012.

Minule navíc vybředla z nepříjemné výsledkové i herní krize přesvědčivým triumfem 4:0 v Opavě.

„Příbram je vždy v domácím prostředí hodně nepříjemné mužstvo. Známe to z minulosti, kdy jsme hráli v Příbrami hodně těžká utkání, další čekáme i teď. V tomhle zápase jsme favoritem, ale Příbram má také dobré hráče a vedení. Musíme tam přijet s veškerým respektem,“ uvedl plzeňský kouč Vrba.

To Příbram už šest kol střídá domácí výhry s venkovní porážkou, před vlastním publikem dala všech deset branek. V týdnu se jí ale nepovedlo druhé kolo českého poháru, vypadla s třetiligovým Chlumcem nad Cidlinou.

„Jsem hrozně zklamaný, že jsme ve středu vypadli z poháru. Musíme se připravit, abychom proti Plzni odehráli úplně jinou partii. Budeme chtít hrát to samé co s Jabloncem, hodně se tlačit nahoru ve velkém počtu hráčů a mít rychlou přechodovou fázi, což se nám proti Jablonci dařilo. Prostě stejný recept a být úspěšní v koncovce,“ připomněl trenér Nádvorník senzační výhru 4:0 z minulého víkendu.

Bohemians Praha 1905 - Slovan Liberec sobota 15.00, sudí Machálek Předpokládané sestavy:

Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Bartek, Vacek, Jindřišek, Podaný - Hronek, Keita, Vodháněl. Liberec: Nguyen - Fukala, Mara, Kačaraba, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Potočný, Pešek - Kuchta.

Liberec jede po senzačním triumfu nad Spartou do pražských Vršovic, na tamní Bohemians se mu daří, v posledních deseti zápasech jim podlehl pouze jednou.

„Výhra nad Spartou byla pro hráče velkou odměnou. V předminulém kole jsme se mohli po Karviné ocitnout na posledním místě, takže je super mít teď devět bodů. Věřím, že Bohemce budeme dobrým soupeřem a porveme se o body,“ pravil liberecký trenér Hoftych.

Bohemians minule dostali čtyři branky na Slavii, ale doma se ji daří, doposud v Ďolíčku neprohráli a získali tam všech sedm bodů.

Navíc jim nebude chybět důležitý záložník Vacek, který si odpykal trest za červenou kartu v pohárovém duelu proti Zápům.

„Liberec je dlouhodobě špičkový tým v rámci tuzemska. Ať se s nimi člověk utká kdykoliv, vždy jde o těžkého soka,“ řekl domácí kouč Hašek. „Určitě hráčům Slovanu nebude chybět sebevědomí, ale my se na zápas těšíme.“

1. FC Slovácko - Mladá Boleslav sobota 17.00, sudí Cieslar Předpokládané sestavy:

Slovácko: Trmal - Šimko, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Navrátil - Zajíc. Ml. Boleslav: Šeda - Hubínek, Takács, Pudil, Fulnek - Ladra, Budínský, Matějovský, Bucha - Wágner, Mešanovič.

Mladá Boleslav neprohrála se Slováckem čtyřikrát za sebou a do Uherského Hradiště dorazí povzbuzená vítězstvím 4:2 nad Budějovicemi, které čtyřmi góly (!) řídil ruský kanonýr Komličenko.

Ten však podle zpráv ze své vlasti neměl být kouči Weberovi k dispozici, jelikož finalizuje přestup do CSKA Moskva.

„Čeká nás hodně náročný boj. Slovácko je na domácím hřišti ofenzivně laděným mužstvem s důrazným presinkem, a proto musíme být od první minuty maximálně zkoncentrovaní i aktivní,“ uvedl mladoboleslavský trenér Weber.

SFC Opava - Slavia Praha neděle 16.30, sudí Berka Předpokládané sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Šulc - Jurečka, Jursa, Zapalač - Dedič. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Hovorka, Bořil - Souček, Traoré - Masopust, Hušbauer, Olayinka - Škoda.

Poslední neporažený tým ligy, vedoucí tabulku o pět bodů, čerstvě v euforii z postupu do Ligy mistrů. Pražská Slavia, kterou v elitní soutěži čekají Barcelona, Dortmund a Inter Milán, se před reprezentační přestávkou utká s Opavou, které v lize nikdy nepodlehla.

„Vždycky říkám, že není nic staršího než včerejší úspěch. Jsem rád, že jsme to (postup do LM) zvládli, ale až budeme hrát v Opavě, už si nikdo nebude pamatovat, co jsme dokázali předtím. Musíme zvládnout Opavu a vyhrát tam,“ řekl slávistický trenér Trpišovský.

Opava naopak pětkrát v řadě neuspěla, nedaří se jí. Má nejhorší ofenzivu i defenzivu soutěže, naposledy prohrála 0:4 v Plzni.

„To, co jsme předvedli v Plzni, bylo špatné. Musíme být agresivnější a důraznější. Snad nám trošku pomůže i pohárové vítězství z týdne, i když teď nás čeká absolutní top celek z české ligy. Věřím, že se proti němu vybičujeme k maximu.“ uvedl opavský kouč Kopecký.

Sparta Praha - Sigma Olomouc neděle 19.00, sudí Proske Předpokládané sestavy:

Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Hancko, Hanousek - Krejčí - Hložek, Hašek, Kanga (Trávník), Plavšič - Tetteh. Olomouc: Reichl - Hála, Beneš, Jemelka, Vepřek - Pilař, Houska, Plšek, Greššák, Falta - Nešpor.

Osmé ligové dějství uzavírá zajímavý zápas pro trenéra Jílka: do Sparty přišel před sezonou právě z Olomouce, kde úspěšně pracoval předchozí čtyři roky.

„Je to pro nás samozřejmě specifičtější zápas,“ pravil Jílkův asistent Saňák. „Hráče Sigmy jsme trénovali, máme k nim blízko, ještě před pár měsíci jsme s nimi byli v kabině. Těšíme se jak na ně, tak na členy realizačního týmu. Sigma má svou sílu. Jako každý soupeř nemá na Spartě do ztratit, může tu hrát uvolněněji.“

Sparta se trápí, prohrála dva z posledních tří ligových zápasů, naposledy i kvůli zarážejícím hrubkám sudích podlehla 1:3 fotbalistům Liberce. Na Letné nicméně vítězí, třikrát za sebou se jí to povedlo s nulou.

„Spartě se v domácím prostředí daří, jsou před vlastními diváky silní. Teď se sice hovoří o tom, že po nevydařených zápasech v Liberci a Boleslavi mají problémy, ale pořád mají silný a široký kádr, aby něco změnili,“ uvědomuje si olomoucký trenér Látal.

A mimochodem, vrátí se do sestavy domácích uzdravený Guélor Kanga, který vynechal poslední dva zápasy a v neděli slaví devětadvacáté narozeniny?

FK Jablonec - Baník Ostrava neděle 16.30, sudí Dubravský Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Břečka, Krob - Hübschman - Jovovič, Kratochvíl, Matoušek, Sýkora - Doležal. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter, Jánoš, Jirásek, De Azevedo - Kuzmanovič, Smola.

Bitva třetího se čtvrtým proti sobě svádí celky, které si v minulém kole vedly rozdílně: zatímco Jablonec chce doma napravit debakl s Příbramí (0:4), Ostrava by ráda navázala na triumf nad Slováckem.

Natáhnou svěřenci kouče Rady ligovou sérii před vlastními fanoušky na jedenáct výher v řadě?

„Není teď důležité, jestli je to souboj třetího se čtvrtým, je důležité, abychom napravili zápas z Příbrami. Nevyvedl se nám ani po jedné stránce, takže se musíme fanouškům ukázat v jiném světle. Samozřejmě chce se mi věřit, že to byla výjimka. Doma musíme mít úplně jiný přístup,“ řekl Rada.

„V Jablonci se nám v minulé sezoně nedařilo. Ale na druhé straně jsme je dokázali porazit doma (1:0, pozn.), takže jsme schopni proti nim uspět,“ narážel ostravský asistent Somberg asistent na fakt, že Ostrava v Jablonci prohrála 0:2 a 0:4.

Celkově Jablonec doma v lize Baníku třináctkrát nepodlehl. „Věřím, že podáme optimální výkon, že tu sérii zlomíme a nějaké body přivezeme. Zápas se Slováckem ukázal, že se sebevědomí týmu se částečně zvedlo,“ dodal Somberg.

České Budějovice - Fastav Zlín neděle 16.30, sudí Hrubeš Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Helešic - Čavoš, Kulhánek - Schranz, Javorek, Provod - Ledecký. Zlín: Rakovan - Hlinka, Buchta, Azackij - Fantiš, Jiráček, Podio, Mašek, Čanturišvili - Džafič, Poznar.

České Budějovice a Zlín se v nejvyšší soutěži potkávají po dlouhých deseti letech.

V posledních třech vzájemných duelech se dařilo celku z jihu Čech, který je letos prvoligovým nováčkem. Momentálně ale řeší, jak zlomit sérii tří porážek v řadě.

„Doufám, že jsme připraveni tak, abychom už ty porážky odčinili. Důležité hlavně je, abychom přestali dělat chyby, protože ty výkony ani nebyly špatné. Věřím, že to v tomhle zápase zlomíme a konečně získáme doma vytoužené tři body,“ prohlásil českobudějovický kouč Horejš.

I Zlín má co napravovat, posledně dostal čtyři góly od Karviné.

„Hodně nám pomohl v týdnu vložený pohárový zápas, který jsme zvládli jak výsledkově, tak hlavně herně i se změnami v sestavě. Rozšiřuje nám to možnosti se složením týmu. Nečeká nás nic jednoduchého, ale jedeme na jih Čech s cílem bodovat,“ řekl zlínský asistent Kameník.

FK Teplice - MFK Karviná neděle 16.30, sudí Houdek Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, P. Mareš - Hora, Ljevakovič, Kučera, Žitný - J. Mareš, Vyhnal. Karviná: Hrdlička - Ndefe, Kouřil, Rundič, Čonka - Hanousek, Janečka - Ba Loua, Bukata, Vukadinovič - Petráň.

Teplice v lize s Karvinou v dosavadních šesti zápasech neprohrály a ve všech třech domácích duelech ji porazily o gól.

„Proti Karviné to bude bitva o život a musíme vyhrát,“ uvedl domácí kouč Hejkal, jehož mužstvo by rádo opustilo poslední příčku v tabulce.

Nebo karvinští fotbalisté vedení koučem Strakou navážou na povedené výkony a připíšou si druhé vítězství v sezoně?

„Věřím, že nás dobrý výsledek ze Zlína nakopne. Zvládli jsme i pohárové utkání, dvě výhry během pár dnů psychice týmu určitě prospějí,“ doufá Straka ve variantu číslo dvě.