Skupina smrti, shodují se o losu Slavie v Barceloně i v Dortmundu

Barcelona je semifinalistou minulé sezony, každoročně je adeptem na celkový triumf v soutěži. Skupinovou fázi většinou prolétne bez vážnějších zakopnutí.

Tentokrát jsou však z ohlasů ve Španělsku cítit drobné obavy. „Dortmund, netřeba mluvit. Znovuzrozený Inter Milán s trenérem Contem byl hrozbou ze třetího koše. A k tomu Slavia. I díky ní lze los nazvat skupinou smrti,“ napsal AS.

Barcelona Rok založení: 1899

Klubové barvy: červená a modrá

Web: www.fcbarcelona.com

Největší úspěchy: 5x vítěz PMEZ/LM (1992, 2006, 2009, 2011, 2015), 4x vítěz PVP (1979, 1982, 1989, 1997), 26x mistr ligy (poprvé 1929, naposled 2019), 30x vítěz poháru (poprvé 1910, naposledy 2018)

Stadion: Camp Nou (99 354 diváků)

Trenér: Ernesto Valverde

Současné opory: Lionel Messi, Luis Suárez, Ivan Rakitič, Antoine Griezmann

Ostatní: jeden z nejúspěšnějších, nejpopulárnějších a nejbohatších celků na světě. Barcelona získala sedm ligových titulů z posledních deseti sezon.

Barcelonský deník Mundo Deportivo konstatuje, že se Slavií se tým nikdy nepotkal, ale připomíná zápasy s jinými českými mužstvy.

Ty s Hradcem Králové v šedesátých letech minulého století, s Duklou z osmdesátých let. „Se Spartou hrála Barcelona dokonce třikrát,“ upřesňuje Mundo Deportivo. Barcelona se Spartou se potkaly v Poháru UEFA 1985/1986, v nultém ročníku Ligy mistrů na podzim 1992 a pak ještě o sedm let později.

„A není to tak dávno, co v Praze hrála Barcelona zase. Na podzim 2011 s Plzní, Messi tam dal dvoustý gól za Barcelonu, pak přidal ještě další dva,“ připomíná Mundo Deportivo výhru 4:0.

„Slavia je český lídr, nemá známé hráče, ale s několika reprezentanty může překvapit. Na jaře vyřadila Sevillu v Evropské lize.“

Borussia Dortmund Datum založení: 19. prosince 1909

Klubové barvy: černá a žlutá

Web: https://www.bvb.de/

Největší úspěchy: vítěz Ligy mistrů (1997); vítěz Poháru vítězů pohárů (PVP) (1966); 8x mistr Německa (1956, 1957, 1963, 1995, 1996, 2002, 2011, 2012); 4x vítěz poháru;

Stadion: Signal Iduna Park (81 365 diváků)

Trenér: Lucien Favre (Švýcarsko)

Současné opory: Marco Reus, Mats Hummels, Axel Witsel, Paco Alcacer

Ostatní: Dortmund má nejvyšší průměrné domácí návštěvy na světě - 80 tisíc diváků na zápas; v minulosti tam působili Tomáš Rosický (2001-06) a Jan Koller (2001-06), v sezoně 1995/1996 i Patrik Berger

V anketě na oficiálních klubových stránkách si fanoušci Barcelony do skupiny nejvíc přáli Inter Milán. Naopak o Slavii jich z více než 40 tisíc hlasujících po Lokomotivu Moskva zavadilo nejméně.

To v Dortmundu se zase shodli, že by nebylo špatné se na podzim potkat právě s Barcelonou. „Je skvělé, že se to vážně stalo,“ prohlásil po losu Marco Reus, německý reprezentant a kapitán Borussie. „Ta skupina bude nesmírně obtížná, ale naším cílem je postup do vyřazovací fáze,“ uvedl.

Michael Zorc, sportovní ředitel BVB, mluví na klubovém webu o nejtěžší možné skupině, podobně hovořil i švýcarský trenér Lucien Favre, který Dortmund vede od léta 2018 a v minulé sezoně s ním neúspěšně útočil na ligový titul, který nakonec s dvoubodovým náskokem uzmul Bayern.

Inter Milán Datum založení: 9. března 1908

Klubové barvy: černá a modrá

Web: www.inter.it

Největší úspěchy: 3x vítěz PMEZ/Ligy mistrů (1964, 1965, 2010), 3x vítěz Evropské ligy (1991, 1994, 1998), 18x italský mistr (naposledy 2010), 7x vítěz poháru (naposled 2011)

Stadion: San Siro (80 018 diváků)

Trenér: Antonio Conte

Současné opory: Romelu Lukaku, Samir Handanovič, Mauro Icardi

Ostatní: Inter je jediný tým, který hrál všechny ročníky italské ligy; vznikl oddělením od současného městského rivala AC Milán, s kterým má doposud společný stadion; jako Slavia má čínského majitele, v roce 2016 se většinovým vlastníkem klubu stala obchodní společnost Suning Commerce Group



„Je to pro nás vskutku výzva. O Barceloně s Messim a spol. snad nemusím nic říkat. Inter chce zpátky na vrchol a v létě hodně utrácel,“ uvědomuje si sílu protivníků. „Slavia Praha zase vypadla z Evropské ligy až ve čtvrtfinále s Chelsea,“ připomněl senzační jarní jízdu českého šampiona.

Zástupci Interu se v Grimaldi Forum v monackém Monte Carlu, kde ceremoniál probíhal, o Slavii konkrétně nevyjadřovali. Někdejší kapitán, klubová ikona a současný viceprezident Javier Zanetti nicméně ví, že slavný milánský celek čeká pořádná fuška.

„Zápasy budou rozhodně náročné, ale na naší cestě jsou velmi vítané. Jestli chceme zpátky na vrchol, musíme si tím projít. Barcelona je samozřejmě dlouholetý účastník Champions League, mají výjimečné fotbalisty, ale i zbylí dva protivníci jsou nesmírně silní. Chceme postoupit,“ řekl.

