V Příbrami bez opor? Plzeňský trenér Vrba řeší trable se sestavou

Na sentiment není prostor Oba za sebou mají působení ve fotbalové Viktorii. Dokonce hned vícenásobné. Jan Rezek se na západě Čech objevil hned ve třech případech, jeho příbramský parťák Martin Zeman zkoušel v Plzni štěstí dvakrát. „Podle mě je pro každého hráče speciální, když nastoupí proti mužstvu, kde nějakou dobu hrál a byl úspěšný. Plzni pomáhali ke skvělým výsledkům a rád na ně vzpomínám, ale vím, že budou chtít udělat maximum pro to, aby Příbram utkání zvládla,“ říká plzeňský kouč Pavel Vrba, před sobotním prvoligovým duelem. Pro Rezka i Zemana shodně platí, že jsou pro svůj celek hodně důležití. Ve středu nenastoupili v pohárovém duel v Chlumci nad Cidlinou a bylo to znát, Příbram s outsiderem nečekaně vypadla. Tentokrát by bylo velkým překvapením, kdyby je kouč Roman Nádvorník nezařadil do základní sestavy. Zvlášť Rezkovi se v posledním ligovém utkání dařilo, k vysokému vítězství 4:0 nad favorizovaným Jabloncem přispěl asistencí a především výstavní brankou, kdy se z velké dálky opřel do míče, který zapadl přímo do levého horního rohu.