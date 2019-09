Opava potřebuje zabrat. Proti Slavii? Jsou to jen lidi, burcuje kouč

Slezský FC dělí jediný bod od poslední příčky v lize. Potřebuje zabrat. Jenže nyní narazí na dosud neporažené slávisty.

Opava vs. Slavia Online reportáž v neděli od 16:30

„Zažíváme těžké období, ale hrát s takovým soupeřem je pro nás svátek a velká motivace,“ prohlásil opavský trenér Ivan Kopecký. „Víme, že je to jasný favorit, ale uděláme vše pro to, abychom mu tu roli co nejvíce ztížili.“

Opavští nutně potřebují body. Může je tak silný protivník ještě více nabudit? „To je jasné, ale my se chceme odrazit od dobrého výkonu a uvidíme, na co to bude stačit,“ uvedl kouč. „Slavia momentálně patří mezi nejlepší české týmy, stejně jako Plzeň, s níž jsme hráli minule (0:4). Plzeňští podali velmi dobrý výkon, jenže my jsme tam byli bojácní a soupeři výhru usnadnili.“

Opavané vědí, že se musejí výrazně zlepšit. „V předešlých dvou utkáních nám chyběl drajv, větší agresivita, více pohybu,“ připomněl Ivan Kopecký. „Všichni si to uvědomujeme a víme, že potřebujeme zabrat. Slavia je samozřejmě těžký soupeř, ale jsou to jen lidi, a my uděláme vše pro to, abychom je zaskočili.“

Trenér Opavy Ivan Kopecký během utkání proti Slovácku.

Slávisté mají za sebou středeční duel s Kluží (1:0), v němž si zajistili postup do základní skupiny Ligy mistrů. Leč na únavu protivníka Opavští spoléhat nemohou. Klidně může poskládat úplně jinou jedenáctku.

„Ano, jsou schopni postavit dva silné týmy a je úplně jedno, jaký proti nám nastoupí,“ uvedl Kopecký. „Před týdnem proti Bohemce hrála jiná parta a jiná pak v Lize mistrů. Navíc po postupu budou mít čistou hlavu.“

Ivan Kopecký se ale nechce soupeřem zabývat. „My musíme hledět na sebe a udělat vše pro to, abychom uspěli,“ upozornil.

Opavské fotbalisty by mohlo pozvednout středeční pohárové vítězství v Olešnici u Bouzova 6:0, byť šlo o soupeře z I. A třídy. „V naší situaci může pomoci každá výhra, i když úroveň je nesrovnatelná,“ řekl trenér. „A jsem rád, že třikrát se trefil Dedič.“