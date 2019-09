Na jaře parťáci, teď soupeři. Olomouc se chystá na Jílka

„Kluci ví, co je učil, k čemu je nabádal. Motivace to pro ně může být, ale to může být i pro Vaška, který hráče zná a ví, co na ně platí. V kabině si kluci už dříve vymysleli nějakou motivační sázku,“ prozradil pro klubový web současný olomoucký kouč Radoslav Látal.

Sparta vs. Olomouc Online reportáž v neděli od 19 hodin

V takových situacích je vždy ošidné předvídat, pro kterou ze stran je detailní znalost soupeře výhodnější. „Máme v realizačním týmu asistenty, kteří s trenérem (Jílkem) pracovali, takže by se toho dalo využít,“ usmíval se Látal. „Ale vše se rozhodne až na hřišti. Hráče můžete sice takticky připravit, ale potom mohou udělat chyby, kterými ztratí celý zápas. Stává se to nám, stává se to i Spartě,“ připomněl.

Letenský tým totiž zatím pod Jílkem nepředvádí nijak přesvědčivé výkony a v tabulce mu patří sedmé místo se stejným bodovým ziskem jako Olomouc. „Hodně se mluví o tom, že Sparta má problémy. Nedařilo se jí v Liberci ani v Mladé Boleslavi. Inkasuje hodně branek. Je pravda, že v Liberci jí chyběli někteří hráči, kteří už proti nám možná nastoupí. Sestavu je tedy těžké odhadovat,“ přemítal Látal.

Sparta strádá hlavně na hřištích soupeřů, kde uhrála ve třech duelech jediný bod. „Doma jsou silní,“ uvědomuje si Látal. „My se na utkání těšíme, chceme předvést takový výkon, kterým nezklameme,“ tvrdí.

A není to zrovna malý cíl, protože v posledních zápasech Sigma nebyla nijak přesvědčivá. Doma nedokázala dotáhnout k vítězství zápas s tehdy poslední Karvinou, pak ztratila dvoubrankové vedení na Bohemians a chuť si alespoň bodově spravila naposledy doma s Teplicemi výhrou 2:0. V týdnu pak do sebe Hanáci napumpovali střelecké sebevědomí pohárovou výhrou 5:1 v Rosicích.

Na Spartě se jim dlouhodobě nedaří, z posledních čtyř zápasů na Letné mají skóre 1:12. Na to budou spoléhat i bývalí olomoučtí trenéři nyní ve službách rudých. „Je to pro nás specifičtější zápas, hráče Sigmy jsme trénovali, máme k nim blízko a ještě před pár měsíci jsme s nimi byli v kabině. Sigma má svou sílu. Jako každý soupeř nemá na Spartě do ztratit, může tu hrát uvolněněji,“ uvedl Jílkův asistent Jiří Saňák.