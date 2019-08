Hašek k obratu: Po vyrovnání už jsem věřil, že ten třetí gól dáme

„Po takovém utkání se na tiskové konference chodí dobře,“ usmíval se trenér Bohemians. „Byl to velký emocionální zážitek pro všechny fanoušky, pro nás na lavičce, pro hráče. Kromě příznivců Sigmy samozřejmě.“

Bohemians - Olomouc 3:2 zpravodajství ze sobotního obratu

Jeho svěřencům bylo ouvej, když v osmapadesáté minutě po proměněné penaltě Jakuba Plška prohrávali 0:2. Jenže nedlouho poté je nastartoval krásný gól Jakuba Podaného z přímého kopu.

„Takhle to vypadá, když se ten kop opravdu umí. Fantasticky to poslal přes zeď a nastartoval hráče i obecenstvo. Mělo by zaznít, že jsme zápas otočili společně s fanoušky. Bez nich bychom to nezvládli,“ prohlásil Hašek.

Domácí přitom nebyli horší než Olomouc, dokonce i v první půli, během níž nešťastně ztráceli po vlastní brance gólmana Tomáše Fryštáka, měli víc ze hry. „Ale neměli jsme takový drajv jako v minulých domácích zápasech,“ připomněl trenér triumf nad Boleslaví (3:0) a remízu s Plzní (0:0).

Olomouc - Bohemians 2:3 připomeňte si obrat ze září 2018

A byť to tak poměrně dlouho nevypadalo, Bohemians si nakonec zachovali působivou domácí bilanci i po duelu se Sigmou. Hašek si vybavil, jak jeho tým loni v září stejné manko otáčel v Olomouci, ale podotkl, že to bylo v jiných kulisách.

„Tam jsme střídali ve 30. minutě, byli jsme v první půli lepší a cítil jsem, že to jde. Teď za stavu nula dva jsem ten pocit úplně neměl. Pak přišel gól Kuby Podaného, najednou jsme začali vypadat dobře pohybově... A potom ta branka z rohu.“

Bohemians měli rohových kopů hodně, do vyrovnání snad osm, celkově deset. „Vůbec jsme se z nich neprosazovali, ale najednou se tam Lukáš Hůlka pověsil do vzduchu,“ usmál se Hašek. „A v tu chvíli jsem už věřil, že ten třetí gól dáme, byl to takový pozitivní fanatismus.“

Na vítěznou branku zbývalo domácím dvacet minut a jejich tlak se stupňoval. „Po vyrovnání už byla radost takový zápas koučovat,“ uvedl trenér.

„Ke konci jsme nepanikařili, zatímco v první půli jsme spoustu balonů odevzdávali zadarmo. Dali jsme tam Kubu Radu, který tam vnesl to, co bylo potřeba. Zachovali jsme klid, vstřelili třetí gól a teď jedeme na vlně krásných emocí.“

Což přijde vhod, když Bohemians v příštím kole jedou k těžkému zápasu na půdě mistrovské Slavie.

„Na to jsem zatím fakt ještě nemyslel. Ale určitě si budeme věřit víc, než kdybychom tady remizovali třeba 2:2. Teď s Olomoucí to byl velmi důležitý zápas a vzhledem k tomu, že nás čeká Slavia, jsem fakt šťastnej, že jsme to zvládli,“ dodal Hašek.