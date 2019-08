KOMENTÁŘ: Tudy ne, Sigmo. Kouč Látal musí najít hranici účelnosti

V první půli si jeho centr srazil na přední tyči do vlastní branky břídilsky gólman Bohemians Fryšták.

Ve druhé ho zase vystrčenou kostrčí zbytečně fauloval stoper Hůlka, penaltu s přehledem proměnil záložník Plšek a Sigma v 58. minutě vedla v Ďolíčku 2:0. Z ničeho.

A protože domácí byli dopředu podobně zoufalí, nemusel brankář Reichl do té doby vůbec zasahovat. Fotbal brečel.

Nákopy, nepřesnosti, mizerná kombinace. Od obou týmů.

A nakonec velkolepý obrat klokanů, kteří vyhráli gólem ve čtvrté minutě nastaveného času 3:2.

Pokud jste zápas neviděli, mohli jste nabrat dojmu zajímavé ofenzivní podívané, ale opak byl pravdou.

Utkání plnému chyb by mnohem víc odpovídal výsledek 0:0. Také domácí dali gól prakticky ze všeho. Jediný hezký moment byl precizní přímý kop klokana Jakuba Podaného do šibenice. Deus ex machina, nazýval tyto zásahy shůry ikonický trenér Karel Brückner. Jako by vůbec nepatřil do děje, zásadně ho však ovlivní.

Bohemku nakopl k obratu, ale pro dobro českého fotbalu snad trenér Martin Hašek – až vyprchají emoce – místo euforie bude spíš kritizovat, na takový fotbal se nedalo koukat a nikoho nikam neposune. To samé olomoucký kouč Radoslav Látal, jenž si prožil opak euforie.

„Ztratili jsme body,“ hlesl.

Dva útočníci? A můžu je vidět?

Přitom postavil ofenzivní sestavu a rozestavení 3-5-2.

Na hrot dal útočníky Yunise s Nešporem. Opravdu? A můžeme je vidět? Vidět opravdu nebyli.

Sigma dopředu nebyla.

Chyběly nápady, náběhy, ale především mezihra.

Látal nenasadil dva hroty primárně proto, aby zvedl ofenzivní sílu mužstva, které v předchozích pěti kolech skórovalo jen čtyřikrát, nýbrž: „Byl to taktický prvek. Chtěli jsme zhustit střed hřiště, proto jsme nastoupili na tři obránce. Ve středu zálohy byli Plšek, Houska, Falta. Věděli jsme, že Bohemka chodí do presinku, chtěli jsme si pomoct nakopnutými balony, aby to útočníci podrželi, sklepli, a potom jsme to chtěli dohrát po krajích. Určitě se k tomu budeme vracet, chci hrát na dva útočníky.“

Jenže nakopnuté míče ze hry výrazně vyřadí zálohu, kterou má Olomouc technicky zdatnou, je to její chlouba a síla, jednoduchý fotbal ji vypne. Na zmizíku tentokrát hrál šikovný diblík Houska, a to je nesmírná škoda. Trenér by měl šít taktiku na míru týmu, ale stejně jako minule při domácí remíze s poslední Karvinou češe Látal své vlčáky proti srsti, což může být cesta do záhuby.

Olomoucký kouč Radoslav Látal

Je rozdíl tak hrát proti mistrovské Slavii nebo vicemistrovi v Plzni, ale proti Karviné či Bohemce čekají fanoušci Olomouce víc. Proč?

Protože si navíc zkrátka za roky technického fotbalu pod někdejším trenérem Jílkem zvykli.

Samozřejmě, je to otázka vkusu.

Nejde tak hrát vždy a umírat na krásu, ale pokud Látal nenajde včas balanc, ztratí rovnováhu tým i on.

Pochválit lze Sigmu za presink.

Houskovo napadání vedlo k první šťastné trefě, jenže musí být na míč mnohem častěji. Pak bude mnohem nebezpečnější. Jen stopeři Jemelka s Benešem, snaživý Plšek a odvážný Falta snesli měřítko.

„Na zápas jsme se připravovali velice důsledně, nastoupili jsme v jiném rozestavení. První poločas se nám to celkem dařilo, i když moc příležitostí nebylo na obou stranách, ale nám se podařilo vstřelit gól,“ pochvaloval si Látal. „Do druhého poločasu jsme vstoupili zase dobře, přidali jsme druhou branku, bohužel utkání jsme nezvládli, napráskali jsme několik individuálních chyb.“

Problém s kondicí? Prý ne

Ano, zadák Jemelka naivně fauloval před šestnáctkou a Podaný krásně trestal. Látalův syn Radek, který nahradil pravého obránce Sladkého, jenž jde s kolenem na operaci, neuhlídal zase při rohu hlavičkujícího Hůlku – 2:2.

A gól Bartka v nastavení?

Střídající olomoucký útočník Tandir chtěl pomoct spoluhráčům, sprintoval dozadu, ale spíš se připletl parťákovi Zmrzlému do cesty. Balon nezvládl odkopnout, Zmrzlý splašeně vystoupil a Bartek propálil Reichla i oba stopery Beneše s Jemelkou. „Nepochopitelně jsme prohráli, jsem z toho velice zklamaný, protože už je to několikáté utkání, které jsme v závěru ztratili a přicházíme o body,“ povzdechl si Látal. Až příliš bodů.

Na Slavii mohla Olomouc remizovat, kdyby Houska v nastavení proměnil penaltu. S Karvinou v závěru přišla o výhru a teď na Bohemians o všechny body. Nebýt toho, je na špici. Takhle jí se sedmi body patří desáté místo a Látal čelil otázce, zda jeho hoši, kterým dopřál tvrdou letní přípravu, neodcházejí fyzicky.

Z tribuny se to tak totiž může jevit. I při třetí brance byli sigmáci všude pozdě. Nešlo jen o zaváhání Tandira. „Otázku o fyzičce mi ani neříkejte, myslím si, že s kondicí problém nemáme,“ zamračil se. „Bohužel je to o naší disciplíně, koncentrovanosti, protože nasekáme takové chyby, které jsou až zarážející, a dostáváme pak tolik gólů před koncem.“

Zarážející je však spíše herní projev. Kdyby Sigma vyhrála na Bohemce, jen by se utvrdila, že jednoduchost stačí.

Nestačí. Drsná facka to odhalila zavčas.

Pořád má v tabulce pravdy jeden plusový bod, nutně však potřebuje doma v pátek porazit Teplice.

A předvést, co ji zdobilo.