Je to odměna, že jsme se nevzdali, řekl po obratu Bartek z Bohemians

Věřil jste za stavu 0:2, že se to dá otočit?

Nezdálo se mi, že by nás Olomouc přehrávala. Dala nám gól prakticky z ničeho, centr se nějakým zázrakem dostal do sítě. Potom penalta... Ale měli jsme spoustu času. Pak to Kuba Podaný parádně trefil. Je super, že si můžeme pomoct standardkou. Pak jsme si pomohli druhou, když se z rohu trefil Lukáš Hůlka a srovnali jsme. No a pak už to byla odměna za to, že jsme se nevzdali.

Do druhé půle jste změnili rozestavení, takže jste hrál klasického beka. Jak jste se při gólu ocitl tak vepředu?

Chtěli jsme vyhrát. Na pravé straně jsme to točili. Já už byl dost zavařenej, najednou jsem dostal do vápna, klasická klička prorážečka a nějak se to vykulilo. Chtěl jsem překonat všechno, co stálo přede mnou.

Když se Jakub Podaný stavil k přímému kopu, vzpomněl jste si, jak to trefil proti Mladé Boleslavi?

Vzpomněl. Ale taky jsem si vybavil, jak to pěkně kopu na Playstationu ve hře FIFA. (smích) Pody to trefil s parádní lehkostí. Klobouk dolů.

Trenér Hašek na tiskovce řekl, že vám k obratu výrazně pomohli diváci.

S tím můžu jedině souhlasit. Fanoušci nepřestali fandit ani za stavu 0:2. S každým gólem se to stupňovalo a hnali nás dopředu. Myslím si, že si o dnešku budou celý týden povídat.

Kolem osmdesáté minuty se strhla šarvátka po souboji u střídaček. Vy jste u toho byl blízko. Co se stalo?

Abych řekl pravdu, tak jsem to úplně neviděl. Kdo koho trefil první, nebo jak to bylo. Od toho je tam rozhodčí.

Zatím máte po šesti kolech 7 bodů. Je za tím zlepšení domácí bilance?

Na začátku této sezony se nám to otočilo. Venku jsme neudělali ani bod, dostáváme spoustu gólů. Ale doma nám to zatím jde. Když to bude pokračovat, budu jedině rád, protože hrajeme pro naše fanoušky. Teď jim vynahrazujeme minulou sezonu. Ale snad něco přivezeme i z venku.

Brankář Fryšták se podepsal pod první inkasovaný gól. Brzy bude mít narozeniny, nebude dávat dárek spíš on vám?

K fotbalu chyby patří. Když Fryšty udělá chybu, tak se to blbě maže. Potom je to na nás, abychom to odčinili. Věřím, že on to zase vychytá nám, když nám to třeba nepůjde. Dnes jsme to zvládli jako celý tým.