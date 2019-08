Hraješ, synku! Jak Látal junior prožil na Bohemians kyselý debut

Sigma v závěrečné půlhodině třikrát inkasovala a po trefě Bartka ze čtvrté minuty nastavení padl Látal mladší do kolen. Sotva mohl zažít kyselejší debut. Proti Zlínu a Liberci jej otec Radoslav poslal do hry pouze na poslední čtyři minuty, teď synka při zranění Sladkého postavil na pozici pravého halfbeka. „Je to choulostivá otázka,“ nerad Látal starší odpovídá na časté dotazy na svého syna.

Ale pravda leží pouze na hřišti. Jen tam potomek olomoucké legendy ukáže, zda na ligu v 21 letech stačí, či nikoli.

„Nastoupil poprvé od začátku, ještě na těžké půdě venku. Dlouho jsme to zvažovali. Ale neměli jsme tam koho dát. Jen Hálu, který ale po zranění ještě nenastoupil,“ vysvětloval trenér. „Na začátku týdne jsme to probírali, připravoval mě na to,“ ocenil junior.

Na zápas však nebude vzpomínat v dobrém. V úvodu zbytečně fauloval za žlutou kartu Podaného, kterého na zemi zatahal za nohu. Pak po rohu ve vlastním vápně promáchl míč, a především neuhlídal ve druhé půli znovu po rohu hlavičkujícího Hůlku, jenž srovnal na 2:2.

Na Látalovi byla patrná nervozita. Navíc hrál na rychlého Podaného. „Byl nepříjemný, silový, rychlostní typ, výborný centr. Musel jsem si na něj dát pozor. Jednou mi utekl, hned to cpal do kapsy.“

Látal loni hostoval ve třetiligovém Vyškově, až od táty dostal šanci. „Je to nová příležitost. Snažím se ho brát tak, že je to můj trenér. Je na mě přísnější. Dvacet čtyři hodin se bavíme jen o fotbale,“ podotýká. „Všechno, co jsem udělal na tréninku špatně, mi vyčte a snaží se mi pomoct. Obránce hraji krátce a potřebuji se zlepšovat.“

Dříve nastupoval na kraji zálohy. „Cítím se líp na beku, mám to před sebou. Snažím se podporovat útok.“

Šanci od táty dostane nejen on. „Když jsem přišel do Sigmy, nastolili jsme nějakou cestu. Vzali jsme do A-týmu pět mladých kluků. Budeme se snažit je postupně dávat do sestavy – Zmrzlý, Látal, Zlatohlávek, Chytil, velice šikovný stoper Zima,“ jmenuje kouč. „Jsou to nadějní kluci, chceme s nimi pracovat, ještě toho ve fotbale hodně ukážou.“