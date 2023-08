Životní forma? Nevím, ale je dobrá, těší plzeňského střelce Buchu

A převzal cenu pro muže zápasu.

„Chvíli předtím jsme srovnali na 1:1, chtěli jsme využít euforie. Říká se, že po inkasovaném gólu je to pro tým ještě pár minut krizová situace, toho jsme chtěli využít. Že druhý gól padl ještě před pauzou, pro nás bylo hrozně důležité,“ mínil pětadvacetiletý Bucha.

Pět posledních zápasů, čtyři góly. Cítíte životní formu?

Nevím, jestli životní... Je to dobrá forma, doufám, že to takhle bude pokračovat a gólů přidám ještě víc.Zároveň jste vyhráli šesté soutěžní utkání v řadě.

Cítíte, že najíždíte na podobnou vlnu, jako tomu bylo v titulové sezoně?

Tak s tím bych byl trochu opatrný. Ale z mužstva cítím, že si to sedá, že máme větší sebevědomí, dáváme góly, přibývají výhry. Doufám, že ta série bude pokračovat.

Jak složité bylo hrát v těchto teplotních podmínkách? Teploměr ukazoval 36 stupňů ve stínu.

V takovém počasí už nějakou dobu trénujeme, zase takový problém bych v tom neviděl. První poločas byl náročný, ve druhém přišlo shora smilování, zatáhlo se a trochu sprchlo. To nám pomohlo. Byl to těžký zápas s dobrým koncem. Klíčový byl obrat na konci první půle, ve druhé jsme si to dobře hlídali a výhru ubojovali.

Před sezonou vám do středu zálohy přibyla konkurence, přišel Ibrahim Traoré, donutilo vás to ještě víc dřít?

Určitě a jsem za to rád. Myslím, že jsem to potřeboval, že mě to trochu povzbudilo k ještě větší práci. Začátek sezony nebyl úplně ideální, nehrál jsem ani v základní sestavě. A i do budoucna od našeho trenéra vnímám, že nikdo z nás nemá místo v základu jisté. To je dobré udržovat, lépe se pak trénuje, s klukama se stále předháníme, když je na jeden post víc kvalitních hráčů.

Zdá se, že vám sedla na hřišti i spolupráce s dalším šikulou Pavlem Šulcem.

V sestavě, v jaké jsme dnes začali, si na středu se všema klukama výborně rozumíme. Vyhovuje mi volnost, kterou máme směrem dopředu. Jsme tlačení do náběhů za obranu, snažíme se zakončovat. To mi sedí.

Teď máte před sebou dva zápasy play off o skupinu Evropské konferenční ligy. Vnímáte, že teprve ty budou měřítkem, jak se bude hodnotit první část sezony?

Vždycky to tak je. A vzhledem k aktuální formě doufám, že jsme na to připravení. Hlavně v hlavách, že se nám to podaří zvládnout, všichni skupinu v pohárech chceme hrát a mít podzim zajímavější.

Jak náročné bude cestování do Kazachstánu a časový posun, s nímž se v souboji s Tobolem Kostanaj musíte vyrovnat?

Oni to budou mít za týden u nás podobné. Zvládneme to. Všechno tomu přizpůsobíme, už v pondělí spíme na letišti, v úterý ráno odlétáme. Času přizpůsobit se bude dost.

Hrajete třetí předkolo, jak jste na tom se silami?

Už z loňska jsme na to zvyklí. Teď byla trochu krizová situace vzhledem ke zraněním, ale tým je natrénovaný, silný. A každý z nás chce nejraději hrát zápas za zápasem a co nejméně trénovat.