Krásný gól nestačil, Olomouc srazil výpadek. Pokazili jsme si to sami, hlesl Chvátal

„Bylo to nacvičené, konečně nám to vyšlo. Moc gólů nedávám, takže tohle byla asi nejkrásnější branka v celé kariéře,“ konstatoval autor vedoucího gólu hostujícího celku. .

Jeden světlý moment však Hanákům v Plzni k bodovému zisku v pátém kole Fortuna:ligy nestačil. A to zejména proto, že jedno pozitivum přebila tři obrovská negativa.

Zaprvé: zranění stopera Pokorného.

Zadruhé: dva inkasované góly v nastavení prvního poločasu.

Zatřetí: zkrat stopera Lukáše Vraštila a červená karta před koncem utkání.

Vraštil neodhadl odskok balonu, a aby nepustil do samostatného úniku nastartovaného Vlkanovu, plácl do míče rukou. Hned sklopil obličej a schoval jej ve dlaních. V té chvíli byl posledním bránícím hráčem, pak už by Vlkanovu čekala jen dlouhá dálnice a na jejím konci gólman Macík. Jasná červená.

Místo závěrečného tlaku tak Olomoučtí sledovali, jak plzeňský Chorý drží míč u rohového praporku a čeká na závěrečný hvizd sudího Berky.

Olomoucký záložník Jan Vodháněl (vpředu) se přetlačuje s Ibrahimem Traorem z Plzně.

„Pokazili jsme si to sami. Na konci poločasu jsme si nepohlídali dvě situace. Zápas byl sice vyrovnaný, ale tohle bylo zásadní,“ věděl Chvátal. „Tohle prostě musíme udržet, alespoň do té přestávky. Nemyslím si ale, že bychom se už viděli v kabině. Byl to řetězec chyb, který vyústil v to, že jsme dostali dva góly,“ doplnil.

Oba plzeňské zásahy dělilo necelých 140 vteřin. U obou asistoval Cadu. Nejprve zprava poslal centr, na který nejvýše vyskočil kapitán Hejda, pak zleva přihrával Buchovi, který se až příliš jednoduše obtočil kolem Pospíšila a uvnitř vápna krásně obstřelil Macíka.

„Z posledních tří zápasů jsme v Plzni podali nejlepší výkon. Byli jsme vyrovnaným soupeřem, ale máme nula bodů,“ poznamenal trenér Václav Jílek.

Co naplat, že olomoučtí fotbalisté měli dle jeho slov hru čtyřicet minut pod kontrolou. Dva góly v nastavení se neodpouští.

„Tam se to celé zlomilo. Máme dost zkušené mužstvo na to, abychom toto zvládali. Vyloučení Vraštila pak bylo tečkou. Posledních deset minut jsme dohrávali v deseti a to už bylo těžké,“ podotkl Jílek. „Bylo to vyrovnané, ale v druhé půli už jsme nedokázali zahrozit,“ shrnul zase Chvátal.

Po sérii tří výher tak Sigma v letošním ligovém ročníku podruhé prohrála. Její přemožitel ji vystřídal na třetí příčce. A do dalšího zápasu, který Hanáci hrají v neděli doma s Libercem (15.00), musí Jílek přemýšlet, jak postaví obranu.

S Pokorným a Vraštilem totiž proti Slovanu nemůže počítat.

„Ještě to je dlouhá doba. Máme na tuto pozici ještě Františka Matyse, který hrál v sobotu za béčko, proto nejel s námi,“ vysvětlil Jílek.

Jedenadvacetiletý obránce ale v lize zatím odehrál jedinou minutu. „Buď svěříme zodpovědnost mu, nebo tam můžeme posunout hráče z jiné pozice. To se ještě rozhodneme. Je to sice komplikace, ale s tímhle si musím poradit,“ sdělil Jílek.