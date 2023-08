Plzeň má našlápnuto, ale ještě si musí dát pozor, hlásí Vůch

Ve čtvrtek od 19 hodin se právě tyto týmy ve Štruncových sadech postaví proti sobě k odvetě play off Konferenční ligy, Plzeň v ní bude hájit náskok 2:1 z úvodního duelu.

„Nebýt gólu Kazachů z penalty v nastavení, mohla mít Viktorka ještě lepší pozici. Rozehrané to má dobře, ale na Tobol si musí dát pozor,“ varoval dvaatřicetiletý Vůch v rozhovoru pro MF DNES.

Když se rozděloval talent, Vůch dostal do vínku pořádnou porci. Bývalý mládežnický reprezentant kopal v české lize za Teplice, Plzeň, Liberec či Příbram. Měl dobře našlápnuto, jenže slibnou kariéru mu brzdily excesy. Užíval života, dostal se do dluhů, fotbal šidil.

I proto čtvrtá rakouská soutěž?

Myslím, že v naší lize mám do vyšších soutěží dveře zavřené. Lákalo mě zahraničí, chtěl jsem jít zase ven. A musím říci, že to bylo dobré rozhodnutí. Nelituji, naopak jsem tady spokojený a cítím se skvěle. Sice je to až čtvrtá rakouská liga, ale má velmi dobrou úroveň, jsou tu šikovní hráči.

ONLINE: Plzeň - Tobol Kostanaj podrobná reportáž ve čtvrtek od 19:00

Zůstat v Domažlicích, které posílili další bývalí hráči Plzně Fillo s Procházkou a chtěji znovu zabojovat o druhou ligu, už vás nelákalo?

Na jaře už jsem věděl, že tam nechci pokračovat. Nehrál jsem ani baráž o druhou ligu. Lákalo mě zahraničí a od agenta jsem věděl o zájmu Pregartenu. Nakonec jsme se dohodli a od července jsem v Rakousku. Mám tady roční smlouvu, ale pokud přijde lepší nabídka, klub mi nebude bránit v odchodu.

Před šesti lety jste zkusil první angažmá v cizině a bylo to právě v kazašském Tobolu Kostanaj. Jak na to vzpomínáte?

Předtím jsem hostoval v Liberci a v té době byly na stole i nabídky z lepších klubů. Ale finančně byl Kazachstán zajímavý, tenkrát jsme se na tom shodli s trenérem Trpišovským. Potřeboval jsem tehdy vyřešit nějaké osobní záležitosti. Ale zpětně toho asi trochu lituji.

Proč?

Fotbalově to bylo na dobré úrovni, hrálo tam dost cizinců. Ale pokud se netrénovalo ani nehrálo, byl den hrozně dlouhý. Nebylo co dělat. Bydlel jsem na baze a kolem toho se všechno točilo. Já s tím neměl žádnou zkušenost. Sice tam bylo všechno, co člověk potřeboval, ale jinak velká nuda. Měl jsem pokoj sám pro sebe, jídlo po celý den, nemusel se o nic starat. V podstatě jsem ani nikam nechodil a kromě lidí z týmu neměl možnost někoho jiného poznat. Vzpomínám si, že to pro mě bylo až ubíjející. Z bazy se jezdilo autobusem na tréninky i domácí zápasy. Ven se létalo malým klubovým letadlem, které rozhodně nepatřilo k nejmodernějším. To byl šok, zpočátku jsem měl obavy, jestli vůbec doletíme.

Náročná zkušenost...

Když jsem do Kazachstánu přestupoval, nevěděl nic o zemi ani způsobu života. Letěli jsme podepsat smlouvu a agent mi jen řekl, kde je hotel a hřiště. Všechno jsem si musel zařídit sám. Bylo to obtížné, neuměl jsem rusky. Podstatnou část týmu tvořili Balkánci, hlavně Chorvaté nebo Srbové. Ti měli mentalitu, která je mi blízká a také jsem jim aspoň částečně rozuměl. A nezapomenu na svůj první a jediný dospělý ligový hattrick, který mám právě z Tobolu.

Plzeňský záložník Pavel Šulc se probíjí obranou Gziry v utkání 3. předkola Konferenční ligy.

Znáte ještě někoho ze současného týmu Kostanaje?

Tam ne, byl jsem tam půl roku a každou sezonu se kádr dost mění. V Karagandě, kde jsem pak hrál další rok, jsou ještě dva či tři fotbalisté, se kterými jsem hrál, ale v kontaktu nejsme. Před prvním zápasem s Plzní minulý týden mi sice psali i kazaští novináři, ale žádný rozhovor neproběhl.

Karaganda byla pro vás příjemnější destinace?

Strávil jsem tam 13 měsíců a rád na to vzpomínám. Město bylo podstatně větší i modernější. Bylo tam co dělat, kam zajít. Způsob života byl takový více evropský. Navíc jsem částečně uměl i řeč a tím bylo pro mne všechno jednodušší.

Zvažoval jste, zda na odvetu o Konferenční ligu přijet osobně do Plzně?

První zápas jsem celý neviděl, jen sestřih. Na odvetu jsem přijet chtěl, jenže ve čtvrtek máme trénink. Poženu pak domů a aspoň část uvidím v televizi.

Viktoria si přivezla nadějnou výhru 2:1. Zvládne doma odvetu?

Věřím, že si to Viktorka pohlídá a postoupí. Před prvním zápasem jsem říkal, že když venku neprohraje, tak postoupí. A nebýt toho gólu Kazachů z penalty, mohla mít ještě lepší pozici. Takhle musí dát pozor. Tobol má dobré fotbalisty a ta branka v nastavení je může nakopnout. Já sám si moc dobře pamatuji, jak jsme v roce 2015 s Plzní vyhráli v předkole Ligy mistrů na hřišti izraelského Maccabi Tel Aviv 2:1. Také tam jsme tehdy vedli 2:0 a zbytečně inkasovali v závěru. A pak nezvládli odvetu, v poslední čtvrthodině nás doma dvakrát sestřelil Zahavi a my vypadli. To už teď Viktorka nesmí dopustit.