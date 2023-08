O soupeři, atmosféře i sestavě. Plzeňský kouč Koubek před stěžejním zápasem

Odehraje se ve čtvrtek na Kostanay Central Stadium s kapacitou 10 500 diváků ve čtvrtek od 16 hodin.

„Domácí mužstvo je kvalitně trénované, technicky na vysoké úrovní, dobře vedené, každý na hřišti ví, co má hrát. Je to těžký protivník, my ale zároveň máme víru sami v sebe,“ prohlásil jednasedmdesátiletý Koubek.

Jaký zápas tedy očekáváte?

Tobol přešel v předkolech přes tři soupeře z fotbalově vyspělých zemí, teď chce učinit poslední krok do skupiny. My máme stejný cíl. Bude to zápas dvou vysoce motivovaných soupeřů. Tady i při v odvetě v Plzni. Očekávám intenzivní utkání, hrané ve vysokém tempu a velmi bojovné.

Berete jako výhodu, že odvetu hrajete na domácím hřišti?

Plně respektujeme soupeře, máme k němu úctu a známe jeho kvality. Naším cílem je dosáhnout takového výsledku, abychom měli pro odvetu dobrou výchozí pozici.

V noci se městem prohnala velká bouřka s intenzivním deštěm, trávník na stadionu bude zřejmě podmáčený. Je to problém?

Pokud jde o trávník, nemůže být horší než v Kosovu. Tam byl opravdu špatný.

Počítáte s tím, že by se v základní sestavě mohli objevit uzdravení hráči Chorý s Jirkou?

Na 90 procent máme o sestavě jasno. Ale vždycky se může v hodinách, které ještě zbývají do zápasu, něco stát. A pokud jde o taktiku, o té na předzápasové tiskové konferenci nikdy nemluvím.

Stadion by měl být zaplněný, čeká se návštěva okolo devíti tisíc lidí. Jste rád, že atmosféra bude lepší než v minulém předkole na Maltě, kde byla slyšet prakticky jen hrstka fanoušků z Plzně?

Víme, že nás čeká velmi bouřlivá atmosféra. A to má každý fotbalista rád. Zvyšuje to motivaci a je jedno, zda je kulisa na straně vaší nebo soupeře. Jsme na to zvyklí, v takové atmosféře hrajeme rádi a jen to prospívá fotbalu.

Musel jste hráčům zdůrazňovat, že jde o jedno ze stěžejních utkání v celé sezoně?

Nijak speciálně. Hráči jsou natolik zkušení a inteligentní, že dobře vědí, co nás čeká. Mohou udělat krok do skupiny evropských pohárů, to je tou největší motivací.

Mimochodem, jak vy osobně jste zvládl dlouhý, desetihodinový let do Kazachstánu?

Myslíte to tak, že jsem starej dědek? (smích) Zvládl jsem to stejně jako hráči, tedy dobře.

Co bylo nejdůležitější v přípravách na takovou cestu a čtyřhodinový časový posun?

Hlavní moment byl ten, že jsme se rozhodli po zkušenostech a konzultaci s odborníky zůstat ve svém středoevropském čase a režimu. To bylo nejzásadnější rozhodnutí. Za dva dny se na čtyřhodinový posun nemůžete adaptovat, to není fyziologicky možné.