Restartovaná liga zve na šlágr: druhá Plzeň přijede na Spartu

Zbylé tři zápasy dne mají výkop shodně v 18 hodin.

Pokračování ročníku už nic nebrání, protože druhé kolo plošných testů na koronavirus neodhalilo pozitivní případ u žádného z 16 prvoligových týmů.

Prvoligové týmy rozehrají 25. dějství už v úterý večer, vedoucí Slavia se představí v Mladé Boleslavi, Jablonec hostí Zlín, Ostrava hraje na stadionu poslední Příbrami a Slovácko v Uherském Hradišti vyzve Olomouc.

Stejně jako v úterních utkáních povolují vládní opatření v boji s nemocí covid-19 přítomnost maximálně 300 lidí na stadionech.

Sparta Praha - Viktoria Plzeň středa 20.00, rozhodčí Berka, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy:

Sparta: Heča - Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek - Sáček, Krejčí - Dočkal, Kanga, Hložek - Tetteh. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kopic, Beauguel, Kovařík.



Plzeňští před pozastavením sezony s novým trenérem Adriánem Guľou vyhráli všechny čtyři zápasy nejvyšší soutěže, po podzimu šestnáctibodové manko na vedoucí Slavii snížili na polovinu a oživili šance na mistrovský titul.

Slovenský kouč vůbec nehledí na to, že Viktorii a letenského soupeře dělí propastných 15 bodů.

„V žádném případě nemyslíme na to, kde se Sparta nachází v tabulce, to nás absolutně nezajímá. Nás zajímá, že víme, jaký je to rival a jaké s nimi bývají zápasy. Je nám jasné, že musíme jít na hranici svých možností a ukázat všechno, co hráči mají v sobě,“ upozornil Guľa.

Sparta čeká na vítězství pět kol, z toho tři pod koučem Václavem Kotalem. Pražané tři z posledních čtyř ligových zápasů s Plzní prohráli, v minulém domácím utkání loni v březnu ale vicemistry deklasovali 4:0.

„Chceme uspět právě v tom vstupu, abychom si vytvořili pozitivní atmosféru v týmu. Věřím, že hráči si v zápase s Plzní uvědomí, že pokud by k tomu v některých momentech přistoupili jako v přípravném utkání se Žižkovem (3:3), asi bychom měli problémy,“ prohlásil Kotal.

Na stadion se fanoušci ze zmíněných důvodů nedostanou, Sparta i Plzeň jim ale nabídly možnost sledovat středeční souboj v autokinech.

SFC Opava - MFK Karviná středa 18.00, rozhodčí Franěk, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Hnaníček, Žídek, Helešic - Mondek, Texl, Zavadil, Dordič - Schaffartzik - Železník. Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Janečka, Hanousek, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo.



Předposlední Opava hostí slezského rivala Karvinou. Ta měla v úvodu jara velkou formu, ze čtyř kol získala 10 bodů a vyhoupla se na třináctou příčku.

„Nečeká nás nic snadného, domácí se na nás budou chtít zcela jistě v tabulce dotáhnout, což pro ně znamená vyhrát. My naopak nechceme prohrát, abychom si před nimi zachovali bodový polštář. Důležité bude, aby se kluci dostatečně namotivovali, navíc bude slyšet každé naše i jejich slovo,“ řekl karvinský kouč Juraj Jarábek.

Bohemians Praha 1905 - FK Teplice středa 18.00, rozhodčí Pechanec, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy:

Bohemians: Le Giang - Hůlka, Krch, Šmíd - Bartek, Jindřišek, Vacek, Podaný - Mosquera, Vodháněl - Pulkrab. Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Knapík, Vondrášek - Moulis, Kučera, Trubač, Radosta - J. Mareš, Řezníček.

Hráči dvanáctých Teplic by sobotní triumf nad Slovanem rádi potvrdili proti sousedům v tabulce Bohemians 1905.

Ti ale doma v ligové sezoně prohráli jediné z 11 utkání a v pěti z posledních šesti zápasů v Ďolíčku neinkasovali.

„Teplice jsou v určité výhodě, protože zápas vyhrály, a to se pak jde do toho dalšího vždy lépe. Z mého pohledu byly Teplice proti Liberci organizovanější než před koronavirovou pauzou,“ uvedl Erich Brabec, asistent hlavního trenéra Luďka Klusáčka.

Dynamo České Budějovice - Slovan Liberec středa 18.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 2:4 Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Havelka, Čavoš - Mészáros, Šulc, Granečný - Ledecký. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Hromada, Mara - Malinský, Beran, Pešek - Kuchta.

Liberci se nepovedl vstup do restartované sezony a v sobotní dohrávce 23. kola prohrál v Teplicích 0:2.

Nečekanou ztrátu sedmý Slovan zkusí napravit na hřišti osmých Českých Budějovic. Jihočeský nováček v první lize neporazil Liberec už dvanáctkrát po sobě.

„Já to beru tak, že máme za sebou jeden soutěžní zápas navíc oproti Budějovicím, což může hrát roli. Nezvyk bude tentokrát na jejich straně. My bychom měli být po tom jednom zápase chytřejší,“ konstatoval liberecký kouč Pavel Hoftych, který v minulosti Dynamo trénoval.