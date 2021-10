Moderátorka Machová: Nejsem odněkud vytažená modelka, pocházím z vesnického fotbalu

Jak se vám na sebe v pořadu FORTUNA:LIGA Preview dívá?

Líbí se mi práce redaktorů i lidí okolo, zatímco já mám samozřejmě co zlepšovat. Kolegové mi radí i v detailech, které možná divák ani nepostřehne, tedy jak zlepšit intonaci hlasu, gestikulaci, překoukávání do kamer... Taky potřebuju zlepšit svůj jazyk, spisovnost, na tom musím zapracovat. Z fotbalového prostředí nejsem zvyklá mluvit spisovně, tam to ani nejde. Přitom náš pořad má být v dobrém smyslu slova lidský, nechci mluvit strojeně, ale spíš jako bych si s fanoušky v hospodě přátelsky vykládala o fotbalu.

Na hřišti mi ale někdy během zápasu hráči jen tak řeknou: „Tak kam pudem večer?“ A já na to: „Teď zrovna nevím, co navrhuješ?“ Eliška Machová