Fotbalistka Voňková: Že čekáme s partnerkou dítě? V Holandsku se nikdo nediví

Když spolu dvě ženy vychovávají dítě, není to už nic divného. Alespoň v Nizozemsku, kde žije a hraje fotbal Lucie Voňková. Kapitánka české reprezentace se těší na vytouženého syna i na to, že se snad brzy po zdravotních problémech opět podívá na hřiště. I když to už její táta a zároveň největší fanoušek neuvidí.