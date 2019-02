Jablonec řeší, co s Lischkou. Ve hře je operace, pak návrat k fotbalu?

Druhý týden v lednu trénoval se Spartou, odehrál přípravný zápas a v nejslavnějším českém klubu se chystal podepsat smlouvu.

Na životní krok však už nedošlo, protože neprošel zdravotní prohlídkou. Lékařské testy odhalily nespecifikované potíže se srdcem.

Sparta později oficiálně oznámila, že jedenadvacetiletý talentovaný obránce k ní nepřestoupí.

Lischka tak zůstává hráčem Jablonce, kde má platnou smlouvu, a řeší se, jestli a za jakých podmínek by v kariéře vrcholového sportovce mohl pokračovat.

Jde o velmi citlivý případ. Klub s ohledem na Lischkovo soukromí a na jeho výslovné přání nebude zveřejňovat žádné podrobnosti o jeho zdravotním stavu.

„V současné době řešíme společně s hráčem a jeho manažerem panem Nehodou možnosti, jak vyřešit Davidův aktuální zdravotní stav,“ podotkl mluvčí klubu Martin Bergman.

Jak by mohla vypadat jeho nejbližší budoucnost, naznačil při setkání s novináři trenér Petr Rada.

„Mluvil jsem s ním v době, kdy se výsledky testů dozvěděl. Je to určitě nepříjemné, i když jsou samozřejmě horší věci. Ale pro něj to určitě byla rána, protože byl nastavený jít do Sparty, už to bylo takřka hotové. Ale zdravotní testy ukázaly, že tam je problém,“ poznamenal Rada.

„Teď to rozhodnutí je takové, ale nevím jestli stoprocentní, že půjde na operaci. Pokud ji podstoupí a bude to pokračovat, jak by mělo, tak by za půl, za tři čtvrtě roku, ale to nevím přesně, to je jenom moje úvaha, mohl absolvovat určité zátěžové testy. A pak by se vidělo,“ podotkl jablonecký kouč.

„Je to mladý a psychicky hodně odolný hráč a pokud mu lékaři dají zelenou, tak si myslím, že u něj nebude problém, aby se dostal zpátky do té formy, ve které byl,“ přemítal Rada.