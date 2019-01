Lischka se sparťanem zatím nestal, neprošel zdravotní prohlídkou

V minulé sezoně nastupoval za juniorku, pak se do kádru vrátil a teď Lukáš Vácha dostal od Sparty novou smlouvu do léta 2020. Devětadvacetiletý střední záložník platí za srdce a duši mužstva, byť na podzim naskočil v lize z pozice náhradníka jen do čtyř utkání a celkem odehrál 106 minut.