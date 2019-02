V Jablonci dumají, jak v úvodu jara nahradit hvězdu týmu Trávníka

Autor osmi ligových gólů a sedmi asistencí je dál hráčem Jablonce, ale v půlce ledna si poranil koleno a úvod jara nestihne. Jak nahradit Trávníka, to je aktuálně pro kouče Radu nejtěžší rébus.

„Jeho poraněný meniskus se podle mě podařilo dobře artroskopicky odoperovat a myslím, že v příštím týdnu už by mohl pomalinku začít s mančaftem trénovat naplno,“ poznamenal jablonecký trenér Petr Rada.

„Byl bych rád, aby byl zpátky co nejdřív, ale nebudu to hnát přes nějakou hranici obnovení zranění. Uvidíme, jak budou jeho kondiční stránka a ten zdravotní stav vypadat. Jsme na to připravení a máme několik variant, jak ho nahradit.“

Na Trávníkově postu mohou podle Rady vedle stabilních středopolařů Hübschmana a Považance nastoupit Kratochvíl, posila z Nitry Fábry nebo je ve hře i alternativa dvou útočníků Doležala s Chramostou.

„Ještě nejsem úplně rozhodnutý, uvidíme, jak to bude vypadat v posledních dnech v tréninku. Také se podívám na poslední zápasy Olomouce, na její nové hráče, kde nastupovali, přišel tam třeba Beneš, který byl dlouho v Jablonci a podle toho se rozhodnu,“ naznačil Petr Rada.

Ačkoli byl Michal Trávník na podzim ústřední postavou Jablonce, kapitán Hübschman věří, že se ho podaří v prvních jarních bitvách nějak nahradit.

„Tráva byl samozřejmě nejen na podzim, ale po celý rok 2018 jedním z našich klíčových hráčů. Řídil a zahrával většinu standardních situací. Hru bez něho jsme si ale mohli vyzkoušet v zápasech na soustředění v Portugalsku a do středu zálohy máme těch alternativ dost,“ tvrdí zkušený Tomáš Hübschman. „Michal byl ve své optimální formě, dával góly, nahrával na ně, přesto si myslím, že jsme schopni ho na čas nahradit. Jeho zranění naštěstí nevypadá až tak zle, tak věřím tomu, že brzy bude s námi zpátky na hřišti.“