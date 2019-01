Sparta získala dva obránce z Jablonce, přestoupili Lischka a Hanousek

Jejich tým v minulé sezoně byl v tabulce výš než Sparta. Na rozdíl od ní na podzim hrál Evropskou ligu a i po první části sezony má v tabulce lepší postavení. Přesto...

„Nic mě netlačilo, ale nemohl bych se na sebe podívat, kdybych tohle odmítl. S tím bych nedokázal žít, kdybych věděl, že jsem tuhle výzvu nepřijal, podělal se a nezkusil to,“ poznamenal pětadvacetiletý Hanousek.

„Je pro mě ctí být v takovém klubu,“ podotkl o čtyři roky mladší Lischka, hráč s velkou perspektivou.

Jejich angažováním Sparta ukazuje, jak byla na podzim nespokojená s defenzivními hráči. Lischka na pozicích středních obránců doplňuje Radakoviče, Štetinu, Kayu a Costu. Hanousek vlevo má konkurenci v Costovi a Čivičovi, bosenském reprezentantovi.

Zimní příprava 2019 Jak se jednotlivé týmy chystají na jarní část ligy

Otázkou je, jestli v kádru zůstanou všichni. Kaya by se podle spekulací mohl vrátit do Galatasaray, Čivič si zavařil zkratem v závěru prosincového utkání na Slovácku.

Lischka je objevem loňského kalendářního roku, prošel ostravskou mládeží či Hlučínem, hráčem Jablonce byl už od roku 2015, čili už od dorosteneckého věku. Než za něj začal hrát pravidelně ligu, hostoval ve Varnsdorfu a v Karviné, kde si na podzim 2017 připsal první ligové starty.

Jako stoper je díky své výšce nebezpečný při útočných standardkách, loni dal čtyři branky a prosadil se i v Evropské lize v zápase v Astaně. Je reprezentantem do 21 let a také patří do širšího kádru národního mužstva.

„Rok 2018 pak byl pro mou kariéru zlomový. Moc jsem si to v Jablonci užil a všem bych za to chtěl poděkovat. Spoluhráčům, realizačnímu týmu a klubu, že jsme tady mohl hrát. A díky tomu všemu se naskytla možnost jít do Sparty,“ podotkl Lischka.

Hanousek se ve dvaceti dostal do ligového kádru pražské Dukly, od jara 2014 pravidelně nastupuje v nejvyšší soutěži, nejčastěji na pozici levého obránce.

Do Jablonce šel v září 2015, stabilní místo v sestavě získal o rok později. Je běhavým typem fotbalisty s kvalitní levačkou.

„V Jablonci jsem se našel. Sednul jsem si s kabinou lidsky a výkony na hřišti asi taky nebyly špatný. Mám v hlavě plno věcí, co jsme tady s klukama zažili. Ať už tu jízdu v roce 2018, kdy jsme všechno dohnali, tak i teď když se nám dařilo, účast v Evropské lize a tak. Zažili jsme tady toho spolu hrozně moc a na to budu vždycky hrozně rád vzpomínat,“ podotkl Hanousek.

Pro Spartu jsou třetí a čtvrtou zimní posilou, už před koncem roku 2018 klub dotáhl přestupy švédského záložníka Moberga Karlssona z Norrköpingu a středopolaře Martina Haška z Bohemians 1905.

Dostali jsme nadstandardní nabídku, řekl Pelta

Pro Jablonec je to během zimního přestupového období další výrazný zásah do základní sestavy. Do Slavie odešel pravý záložník Lukáš Masopust.

Zimní přestupy 2019 Jak se mění jednotlivé kádry

„Vím, že je složité, když odejdou hráči ze základní sestavy, ale jsme připraveni tyto odchody nahradit jak z aktuálního kádru, tak i doplněním dalších hráčů. Nabídka Sparty byla ekonomicky nadstandardní a navíc jsme uplatnili také opci na Davida Hovorku, který se brzy stane naším hráčem,“ poznamenal jablonecký šéf Miroslav Pelta s tím, že jedná s hráči s velkými mezinárodními zkušenostmi.

„Hráli jsme Evropskou ligu a dalo se čekat, že o naše hráče bude zájem. Prostě je to obchod, který majitel klubu pan Pelta udělal,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

„Ztratili jsme tři hráče základní sestavy, což je komplikace pro každého trenéra, ale musíme si s tím poradit. Máme tady jiné hráče, které jsme si na podzim připravovali, kdyby se něco takového stalo, a máme vytipované i případné posily.“

První z nich je slovenský záložník Andej Fábry z Nitry.