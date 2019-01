Na každý post větší konkurence, Sparta skládá kádr. S kým nepočítá?

Z kabiny chodí s ostatními, trénují ve stejném areálu, ale tak nějak „odstrčeně“. Sparťané, kterým bylo doporučeno, aby si našli nové angažmá.

Šural, Kaya, Vatajelu, Golgol Mebrahtu, Vukadinovič. Ti tuší, vědí, že pokud se nic mimořádného nestane, tak se do kádru pro jaro nedostanou.

S kapitánem Šuralem se klub během podzimu nedohodl na novém kontraktu, původní vyprší v červnu. Útočník širšího kádru reprezentace do konce října nastupoval pravidelně, od listopadu odehrál jen 65 minut.

„Že jsme se nedohodli, je chyba obou stran, nebylo by fér shazovat vinu jenom na Pepu. Má momentálně nabídky ze zahraničí, uvidíme, jestli se domluvíme,“ sdělil minulý týden sportovní manažer Tomáš Rosický.

Turecký stoper Semih Kaya byl desetkrát za sebou v základní sestavě, po dvou porážkách v Plzni a Olomouci už si nekopl. Podle tureckých médií to vypadá na návrat do vlasti. Ať už do Galatasaray, odkud v létě 2017 na Letnou přišel, nebo do některého z provinčních klubů.

Na pozici středních obránců klub nově přivedl Davida Lischku z Jablonce, s ním má trenér Ščasný k dispozici čtyři stopery, ještě Radakoviče, Štetinu a Costu.

Bogdan Vatajelu je ve Spartě dva roky, ale stabilní místo v sestavě si nevybojoval. A když v poslední době šanci dostal, tak nepřesvědčil.

Změny ve Spartě Příchody: Karlsson (Norrköping), Martin Hašek (Bohemians), Lischka, Matěj Hanousek (oba Jablonec)

Uvažované příchody: Dočkal (Che-nan), Panák (Karviná)

Odchody: Ristič (konec hostování z Krasnodaru)

Uvažované odchody: Šural, Kaya, Vatajelu, Golgol Mebrahtu, Vukadinovič

Podle deníku Sport by rumunský levý obránce či záložník mohl zamířit do Jablonce, tamní trenér Petr Rada s ním má z předloňského působení ve Spartě naopak pozitivní zkušenost.

Tu má současný ostravský kouč Bohumil Páník i s Vukadinem Vukadinovičem, když společně působili ve Zlíně. A je možné, že spolupráci obnoví v Baníku.

Golgol Mebrahtu přišel loni během léta jako volný hráč po skončení angažmá v Mladé Boleslavi. Při nemnoha sparťanských startech útočník se súdánskými kořeny nezaujal.

Pryč je srbský záložník Mihailo Ristič, jemuž skončilo hostování z Krasnodaru.

Celkem šest jmen, která by proti podzimu na soupisce Sparty pro jaro už být neměla.

Otázkou je, jak to bude s Nico Stanciuem. Rumunský středopolař chtěl jít do Egypta, ale Sparta nabídku odmítla, protože jí odstupné přišlo nízké. Před rokem dala za Stancia sto milionů korun.

Kádr Sparty pro jaro? Konkurence a obsazení jednotlivých postů v sestavě Brankáři: Nita, Heča, Bičík Praví obránci: Zahustel, Wiesner (Chipciu)

Leví obránci: Hanousek, Čivič (Šnajdr)

Střední obránci: Radakovič, Štetina, Lischka, Costa (Plechatý) Praví záložníci: Moberg Karlsson, Stanciu, Chipciu

Střední záložníci: Kanga, Frýdek, Hašek, Stanciu, Sáček, Vácha (Mareček)

Leví záložníci: Plavšič, Moberg Karlsson Útočníci: Tetteh, Pulkrab, Kadlec, Hložek, Drchal

„Už před koncem podzimu nám bylo avizováno od jeho agentů, že přijde velká nabídka. Nico nám dál vědět, že by ji rád akceptoval, a my bychom mu i vyšli vstříc, jenže v tomhle byznysu musejí být spokojené obě strany, což se nestalo. Proto se s námi normálně zapojil do přípravy a pokud se nic nezmění, bude v dresu Sparty pokračovat,“ podotkl Rosický.

Každopádně v záloze kapitánovi rumunské reprezentace přibyla konkurence, přišli švédské křídlo Moberg Karlsson a středopolař Martin Hašek. V pondělí poprvé s týmem trénovali už i stoper Lischka a levý krajní obránce Matěj Hanousek.

Všichni s ambicemi na základní sestavu, která by proti podzimu mohla doznat i pěti šesti změn. Uzdravili se dlouhodobí marodi Ondřej Zahustel a Václav Kadlec. Spartě by se hodilo, pokud by se Kadlec dostal do formy, kterou měl na jaře 2015. Během hostování z Frankfurtu dal v třinácti zápasech devět branek.

A pokud by ještě přišel reprezentační kapitán Bořek Dočkal... „Je to zajímavé jméno, to si nebudeme lhát. My však s jeho klubem nevyjednáváme,“ poznamenal Rosický. Dočkal má smlouvu v čínském Che-nanu, kde dochází ke změnám vedení. A je otázkou, kdy a jak se noví šéfové k jednání postaví.

Už teď je na první pohled vidět, že Sparta bude mít kvalitnější soupisku, než měla na podzim. V obraně má na každou ze čtyř pozic dva hráče.

V záložní řadě je nabitý střed pole i pravá strana, menší konkurence je vlevo.

V útoku se o místo pere pět hráčů, jejich věkový průměr je však dvacet let včetně o šest let staršího Kadlece.