Rosický o českém fotbale: V čem jsme speciální, že tady nechceme cizince?

Před žurnalisty hovořil z nové pozice vůbec poprvé. V šedém saku a bílé košili v zaplněném tiskovém sále na Letné působil uvolněně, vtipkoval, usmíval se. Ale také dlouze a s vážnou tváří představoval své vize.



Vize, které mají Spartu vrátit zpátky na vrchol.

„Situace je těžká a nás čeká spoustu práce, abychom všechny ztráty napravili a získali si znovu důvěru fanoušků. Nebude to jednoduché, ale já osobně tohle všechno vnímám jako obrovskou příležitost odrazit se a posunout kupředu. Chci, aby všichni příznivci mohli být na klub opět hrdí,“ uvedl Rosický, jenž se v zimě podílel na příchodech záložníků Davida Moberga Karlssona ze Švédska a Martina Haška z Bohemians.

„Pro mě je vždycky nejzásadnější, co říká hráč. Nám bylo avizováno, že jsou všichni naši rumunští hráči nespokojení, ale když s nimi mluvíte, zjistíte, že je to úplně jinak. Jeden příklad za všechny: Když tenkrát vyšla zpráva, že rumunští hráči ve Spartě bojkotují trénink, Alex Chipciu hned běžel za trenérem, že s tím nemá nic společného, že to není pravda. A právě tohle je pro mě zásadní a směrodatné, tím se řídím.“ Sportovní ředitel Rosický o neustálých spekulacích rumunských médií

Dostal jste od vedení volnou ruku?

Mám na starosti identifikaci hráčů a případné posily samozřejmě konzultuji s trenérem, abychom byli ve shodě. Následně musím za generálním ředitelem a majitelem, kterým všechno odprezentuji, a oni se mě ptají. A ptají se hodně, což je správně - oni musejí ty investice schválit.

Se současným stavem sparťanského kádru jste spokojený?

Určitě přijdou další změny, na přestupovém trhu bychom chtěli být nadále aktivní. Porozhlížíme se a uvidíme, co přinesou další dny, nicméně konkrétní ohledně jmen ani postů nebudu. Nezlobte se.

Tak alespoň naznačte, jaké plánujete odchody. Do zahraničí má namířeno Josef Šural, kterému v létě skončí smlouva, odmítli jste i nabídku na Nicolaeho Stancia, ale co ostatní? Sparta měla v minulosti problém zbavit se některých nepotřebných hráčů...

A dál je to velké téma, které řešíme. Pozůstatky minulosti, které tady jsou a budou. Už před rokem jsem zmiňoval, že vyřešení celé téhle situace může trvat i dva roky, bohužel jsem se nemýlil. Někteří kluci mají smlouvy, které rozhodně nejsou malé, a pro nás to není jednoduché.

Mluvíte o následcích procesu tzv. internacionalizace, který Sparta spustila s příchodem trenéra Stramaccioniho a jedenácti cizinců?

Byl to velký převrat, ale myšlenka byla skvělá. Investovat do týmu ve velkém, aby se dostal do Ligy mistrů. Bohužel se nepovedlo přivést ty správné lidi a ano: teď tady následky toho všeho pořád máme.

Znamená to snad ústup od nákupu zahraničních hráčů?

Neznamená. Do zahraničí se budeme koukat i dál, jakkoliv mám samozřejmě zájem na tom, aby za nás hráli i naši odchovanci. Tohle celé je ovšem možná na úplně jinou debatu, na debatu o českém fotbale jako takovém.

„V zahraničí jsou všichni mnohem povzbudivější než v Česku. Jsem typ člověka, který nechce stát na místě, a když jsem skončil s fotbalem a nastoupil do nové role, cítil jsem z venku obrovskou podporu. To tady v Česku to bylo spíš naopak: v klidu, odpočiň si, máš čas. A tohle se pak logicky přenáší do všeho, i do fotbalu.“ Sportovní ředitel Rosický o podpoře ze zahraničí

Nevadí, pokračujte.

Když tady byl Strama jako trenér, a nebavme se o jeho kvalitách, protože všichni víme, jak to celé dopadlo, vždycky se vyjadřoval k českému fotbalu, místnímu prostředí, ostatním trenérům a hráčům s velkým respektem. Zato jakmile jsme přijeli kamkoli ven, tak mu všichni brutálně nadávali. Třeba i členové realizačního týmu soupeře, kolikrát v italštině. Prostě se nebáli vzít do ruky slovník a naučit se cizí výrazy, což já absolutně nechápu. Jasně, my teď máme problém s cizinci, protože jich v týmu je zkrátka moc, a je bez debat, že kostra by měla být česká.

Ale?

Podívejte se na celý český fotbal v kostce: kolik máme českých trenérů v zahraničí? Nikoho. Naši hráči mají obrovské problémy, jakmile jdou ven. Tak před čím se tady chráníme? V čem jsme tak speciální, že tu nechceme cizince? Oni nejsou problém, pokud jich samozřejmě nemáte plnou kabinu nebo pokud přivedete ty, kteří se chtějí dále zlepšovat a chtějí něčeho dosáhnout. Pro mě není překážka cizinec jako takový, pokaždé záleží na typologii hráče.

Jak složité je v současnosti najít vhodné posily na domácím trhu? Případně jak těžké je o ně bojovat vzhledem k částkám, které největší týmy v Česku platí?

Je to neustále těžší, protože ceny, které se momentálně u nás na trhu pohybují, jsou hodně vysoké. I tak ale pořád platí, že v Česku jsou talentovaní hráči i trenéři. Určitě je kde brát, jen to musí být ti správní lidé.

Jedním z diskutovaných rozhodnutí, které jste v nové funkci učinil, bylo ponechání Zdeňka Ščasného hlavním trenérem. Pracovat bude s rozšířeným realizačním týmem, co si od toho slibujete?

Minulý rok i teď na podzim jsme skončili pátí a byli v tom tři trenéři. Je evidentní, že problémů máme hodně, a rozhodně to není o tom, kdo je na lavičce. Zdeněk má dost zkušeností, aby situaci obrátil, což ukázal i v první polovině podzimu. Teď má dobré podmínky, široký realizační tým, dva velmi dobré asistenty (Michal Horňák a Petr Janoušek), kteří mají podle mého názoru dobrý potenciál, aby se jednou stali hlavními trenéry. Oba by měli mít v týmu velkou roli.

Poslední otázka: co bude pro vás na jaře důležitější, výsledky, nebo předvedená hra?

Řekl bych, že to bude vyrovnané. I když nejdůležitější je momentálně rozhodně progres celého týmu. Celkově bych se rád podílel na tom, aby se tady vytvořila určitá kultura, ve které se budou hráči těšit na každý trénink a budou tu striktně dodržovaná pravidla... A jak už jsem zmínil při nástupu do funkce, Sparta potřebuje stabilizovat a jejím prvním krokem musí být návrat do Evropy.