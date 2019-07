Budějovického Provoda potěšil gól: Splatil jsem chybu s Opavou

V zápase máte statistiku jednoho gólu a jedné asistence. Navíc jste vyhráli, takže počítám, že jste maximálně spokojený. Je to tak?

Máte pravdu. Spokojenost je veliká. Po zápase s Opavou jsem měl týmu co vracet, protože rozhodující gól padl po mojí chybě. Takže jsem to splatil a doufám, že budeme dál pokračovat v těch výkonech, co předvádíme.

Je pro vás důležité, že jste body získali už ve druhém kole?

Určitě ano, moc si toho vážíme. Ale nemůžeme si myslet, že teď půjde všechno samo. Musíme do toho dál dávat všechno. Musíme jít dál s pokorou. Dokázali jsme, že můžeme hrát s každým. Dali jsme dneska první gól a trochu jsme se uklidnili a zvládli to.

Dal jste svůj první prvoligový gól. To bude asi drahé, ne?

Něco mě to stát bude. Kolik, to se musím zeptat našeho pokladníka Iva Táborského.

Nahrávka na druhý gól byla spíš taková nepovedená střela, že?

Taková šťastná asistence. Zblokovali mi střelu. Někdo křičel z lavičky, abych šel přes hráče, tak jsem poslechl. Střela mi nesedla, míč se dostal na malé vápno k Ivovi Táborskému a ten si s takovými věcmi umí poradit.

Slovácko vyhrálo minulý týden na Spartě. Šel ze soupeře respekt?

Šel z nich, ale my jsme přijeli pro body. Makali jsme od první do 90. minuty. Soupeře jsme do šance moc nepouštěli. Bylo to ale podobné jako s Opavou, kde jsme je do šancí taky moc nepouštěli, měli snad jen jednu, ze které dali gól. Obranu máme dobrou, ale musíme dávat góly. Myslím si, že to půjde.