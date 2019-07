Přechod mezi elitu je těžký, naštěstí je v Opavě super parta, říká Dedič

„Je super, že jsme měli takovou produktivitu – jedna střela, jeden gól,“ uvedl Dedič. „Jindy střílíte, dobýváte branku soupeře a gól dát nejde. Byli jsme ale kompaktní, pracovali jsme celý tým a z toho vyústil i ten můj gól.“

Dedič je odchovancem AS Trenčín. Na Slovensku prošel i Žilinou a Šamorínem. Do Opavy útočník, jemuž bude příští měsíc 26 let, přestoupil po pěti letech v druholigovém Třinci.

Je pro vás důležité, že jste se trefil už ve vašem druhém prvoligovém zápase?

Jasně. Nejen mně jako útočníkovi, ale i ostatním výhra pomůže.

A povzbuzující pro vás určitě jsou i obě úvodní výhry, s Příbramí a před tím s Českými Budějovicemi, že?

Samozřejmě. Pracujeme od zápasu k zápasu. Možná se nečekalo, že po dvou zápasech budeme mít šest bodů. Musíme jít však dále.

Je pro vás těžký přechod z druhé ligy do první?

Je to náročné, tady to je první liga... Ta je o něčem jiném než druhá. Neříkám, že ve druhé nejsou náročné zápasy, jsou i tam, ale přechod je opravdu těžký. Naštěstí je tady super parta, super chalani. Pomáhají mi a tím mi to ulehčují.

Dostat se do první ligy jste zkoušel už v Baníku Ostrava v létě 2015. Tehdy vám to nevyšlo. Jste teď už vyhranější, když jste na testech v Opavě uspěl?

V Baníku jsem byl na týdenní zkoušce, která mi také něco dala. Viděl jsem, jak to tam funguje. Nevyšlo to, takže jsem zůstal v Třinci a jsem rád, že mi tamější klub pomohl k tomuto angažmá v Opavě.

Potřeboval jste po pěti letech už změnu?

I to byl důvod přestupu. Ale s Třincem jsem se rozešel v dobrém. Přestože mi teď v létě končila smlouva, nechali mě hrát, takže jsem klukům mohl pomoci k záchraně.

Ve Slezském FC byste měl na hrotu útoku nahradit Tomáše Smolu. To asi snadné nebude.

Nějaká očekávání ode mě jsou. Tomáš tady odvedl super práci, nahradit ho bude těžké, ale spoluhráči mi pomáhají, abych se co nejdříve a co nejlépe adaptoval na nové prostředí. Zatím to je dobré. Uvidíme, jak to půjde dál.

Na co si musíte nejvíce zvykat?

Oproti Třinci je v Opavě vše na vyšší profesionální úrovni. Ale celkově je toho hodně, takže těžko mohu něco vypíchnout. Jasně že tady jsou zkušenější borci, ale trenér i další členové realizačního týmu mi dávají pokyny, které se snažím plnit. Pokud se mi to bude dařit a pomůžu mužstvu, bude to super.