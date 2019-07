Fotbalová Sparta míří na jih Čech. Lístky jsou ještě k dispozici

První z top zápasů je tady. V pondělí od 18 hodin vyběhne na trávník na Střeleckém ostrově domácí tým proti soupeři ze Sparty. A zápas to bude zajímavý. Naposledy se jihočeský tým se svým soupeřem střetl v ligovém duelu 23. května 2015. Domácí tehdy prohráli 1:3, když už bylo jisté, že nejvyšší soutěž opustí.

Teď je čeká duel prakticky stále na startu nového ročníku. Sázkové kanceláře silně favorizují v utkání pražský celek. Co ještě byste o střetnutí, které se bude vymykat těm z posledních let, měli vědět?

Kdo z Dynama proti Spartě nesmí hrát?

Českobudějovické Dynamo je v poslední době známé tím, že využívá služeb sparťanských mladých hráčů. V sestavě jich má několik.

Ve Spartě fotbalově vyrůstali záložníci Patrik Čavoš, Jiří Kulhánek, Filip Havelka nebo Zinedin Mustedanagič. V minulosti tam své největší úspěchy i titul slavil současný kapitán Jiří Kladrubský a tamním dorostem si prošli i útočník David Ledecký nebo brankář Jindřich Staněk. A to nepočítáme Tomáše Sivoka, který se stále ještě nevyjádřil, jestli v Dynamu zůstane. Pokud ano, počítají s ním v klubu spíše až na duel s Jabloncem.

Tři z těchto hráčů jsou ale v současné době na jihu Čech na hostování. A už dopředu bylo domluvené, že proti svému mateřskému oddílu nebudou moci hrát.

A tak trenér David Horejš musí řešit fakt, jak trojici Kulhánek, Havelka a Mustedanagič nahradit. První dva jmenovaní hráli naposledy v základní sestavě. „Máme poměrně široký kádr a konkurence tady je,“ pochvaloval si před startem soutěže trenér David Horejš. Teď projde jeho tým prvním zátěžovým testem.

Kdo má velkou šanci naskočit poprvé v kariéře v základní sestavě do první ligy, to je záložník Patrik Čavoš, který už v Budějovicích hraje tři a půl roku. „Ve Spartě jsem byl od pěti do osmnácti let, mám ji pořád rád, ale k Dynamu jsem si vytvořil vztah. Už jsem proti svému mateřskému klubu párkrát hrál, takže to pro mě nic úplně nového nebude. Akorát to bude poprvé v lize. Chceme bodovat,“ ujistil mladý hráč.

Sestava tak může přinést nejedno překvapení.

Je vyprodáno, ale lístky ještě seženete

Ano. Je to pravda. Ačkoli už dva týdny před zápasem klub ohlašoval, že je vyprodáno a před stadionem se stála dlouhá fronta na vstupenky, ještě dnes je možné sehnat lístky na prestižní zápas.

Od 13 hodin bude na pokladně za východní tribunou, kam se chodí z ulice Boženy Němcové, možné koupit zhruba dvě stovky vstupenek na utkání. „Jedná se o vstupenky z nevyzvednutých rezervací Ligové asociace a značná část vstupenek bude také do sektoru domácích fanoušků,“ vysvětil mluvčí klubu Aleš Strouha.

Vstupenky jsou rozesety po jednotlivých sektorech na stadionu v pár kusech v celkovém počtu zhruba sto míst. Zbylá část je pak do domácího kotle.

Stadion bude otevřený od 16 hodin. Přijďte včas

„Takovou atmosféru jsem tady už dlouho nezažil,“ vyprávěl po úvodním zápase sezony s Opavou, kdy přišlo na Střelecký ostrov 4 381 diváků, Jiří Kladrubský. A v pondělí by to mělo být ještě lepší. Přes šest tisíc lidí bylo naposledy na fotbale v Budějovicích v srpnu 2014 proti Plzni. A tak bude zápas mezi Dynamem a Spartou ve znamení zvláštních bezpečnostních opatření. Velký zájem byl také ze strany fanoušků Sparty, kteří prakticky okamžitě vyprodali svůj sektor s kapacitou 350 diváků.

„Také kvůli tomu bylo rozhodnuto, že se ochozy stadionu při utkání se Spartou otevřou už v 16 hodin, tedy dvě hodiny před výkopem. Apelujeme na fanoušky, aby dorazili včas,“ uvádí Aleš Strouha. Počítají, že u turniketů budou vznikat fronty, protože podle pokynů policie a pořadatelské služby projdou návštěvníci při vstupu osobní bezpečnostní kontrolou. Vedle toho vedení klubu upozorňuje fanoušky i na to, aby vstupovali na stadion správnými turnikety a respektovali svá místa na tribuně.

Parkoviště u tribuny východ bude jen pro odvážné

Vzhledem k tomu, že parkoviště za východní tribunou těsně sousedí se sektorem hostujících fanoušků a zároveň ho přes den využívají lidé dojíždějící do centra města, bude po celý dnešek kvůli zápasu uzavřené a otevře se až v 16 hodin speciálně pro návštěvníky duelu, kteří tam zaparkují své auto na vlastní nebezpečí.

„Vzhledem k organizační náročnosti utkání není možné zajistit přes den bezpečnost zaparkovaných vozů. Parkoviště za tribunou východ bude ale před zápasem otevřené pro návštěvníky, kteří budou moci na vlastní riziko parkovat u stadionu,“ dodává klub.

Vzájemná bilance musí budit u domácích respekt

Výrazně na stranu letenského klubu je nakloněna vzájemná bilance v nejvyšší soutěži. Sparta ze čtyřiceti utkání ovládla devětadvacet, pět zápasů patřilo Dynamu, šestkrát se hrálo nerozhodně. Jihočeši dokázali Pražany porazit v ligovém utkání naposledy v roce 2010, kdy výhru 1:0 trefil stoper Marián Jarabica. Jenže už v minulém ročníku Jihočeši překvapili, když v přípravném zápase Spartu na jihu Čech dokázali porazit. A ten zápas si pamatuje dvanáct hráčů ze současného kádru.