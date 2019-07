Nic mi nešlo, přiznal slovácký Juroška po zápase s Budějovicemi

„Byl to ode mě určitě jeden z horších výkonů. Chtěl jsem to pak nějak zlomit, ale bohužel mi nic nešlo. Jednou jsem i nahrál soupeři. Nedokážu si to vysvětlit, nesmí se to opakovat,“ soukal ze sebe po nečekané domácí prohře 0:2 slabým hlasem zklamaný šestadvacetiletý Juroška.

Proč se vašemu týmu nepodařilo zopakovat výkon z úvodního ligového kola, kdy jste na Spartě naopak překvapivě zvítězili 2:0?

Sám nevím. Říkali jsme si, že to bude pro nás paradoxně daleko těžší zápas než na Spartě. Chtěli jsme výhru potvrdit. Bohužel, tentokrát nám nešlo vůbec nic.

Překvapil vás něčím soupeř, nebo rozhodl váš výkon?

Budějovice hrály samozřejmě dobře, ale ta chyba je v nás. Při prvním gólu jsem se nechal přehlavičkovat, ta branka jim dodala na kopačky sebevědomí. My jsme se celý zápas nemohli dostat do tempa.

Věděl jste u gólové situace, že za vámi stojí protihráč?

Věděl jsem o něm celou dobu. Chtěl jsem mu hrát do těla, aby balon proletěl, bohužel mě přehlavičkoval a byla z toho branka. O faul asi nešlo. Ještě jsme měli dost času něco s výsledkem udělat, ale nemohli jsem se do zápasu dostat.

Proč se týmu nedařilo?

Celý zápas byla křeč, nedokážu si to vysvětlit. Jsme zklamaní. Z výsledku i výkonu. Musíme se z toho ponaučit a zabojovat příště.