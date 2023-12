Poborský: Budějovické Dynamo se ocitlo na hraně. Jen nový kouč tým nespasí

Bývalý reprezentant, záložník Manchesteru United nebo Lazia Řím zpovzdálí smutně sleduje dění ve svém milovaném klubu. Raději nezjišťuje zákulisní informace, ale přehled má. A pád Dynama ho bolí.

„Výsledky jsou špatné. I s pohárem osm proher v řadě, k tomu kotrmelce v klubu. Nevím, kde se to zastaví. Nevidím žádné světlo na konci tunelu,“ obává se.

34 zápasů v první lize odehrál tým pod Zápotočným. Vyhrál jen devět z nich

Při ryze sportovním pohledu na tabulku je budějovická situace velmi vážná, nikoliv však neřešitelná. I díky mizerným výsledkům ostatních týmů mají poslední Jihočeši jen minimální ztrátu na celky před sebou. Stačí dva tři povedené týdny a poskočí výš. „Ale není to tak snadné. Když se podíváte na los, tak není moc zápasů, kde byste papírově napočítali moc bodů,“ varuje.

První částečná změna v realizačním týmu před třemi týdny nezabrala. Loučil se jeden z dvojice hlavních trenérů Marek Nikl, ale ani pod vedením jeho parťáka Tomáše Zápotočného se nic moc nezměnilo. Jeden slušný zápas na Slavii, avšak bez bodů. Pak debakl od Plzně a domácí křeč s Hradcem.

„Bylo to nešťastné rozhodnutí. Žádný impulz to nemohlo vyvolat, jen utekly další tři zápasy. Nevím, jak přemýšlí vedení, ale to nemohlo přinést nic dobrého,“ tvrdí bývalý reprezentant Poborský.

Karel Poborský

Hyský, Köstl, Jarolím?

Zápotočný novinku o svém konci oznámil hráčům po prohře s Hradcem, pak věc probral i s majitelem Vladimírem Koubkem. Sám cítil, že pokud ani v dalším důležitém domácím duelu jeho tým neuspěje, bude lepší odejít. „Pořád jsem věřil, ale už jsem měl pocit, že bude pro klub a tým nejlepší skončit. Budějovice mají skvělé zázemí a byla by škoda, kdyby sestoupily. Pozice není dobrá, ale věřím, že to na jaře zvládnou. Považuji to za cenný rok v mé trenérské kariéře,“ říká kouč.

Podobně jako loni na podzim povede první mužstvo Dynama dvojice asistentů Jiří Lerch a Jiří Kladrubský. Loni se jim záskok povedl. Budějovičtí doma poprvé v sezoně vyhráli, když zdolali Brno, a pak jen těsně prohráli na pražské Spartě. Nyní přidají další utkání – zítra od 15 hodin na hřišti Bohemians.

Trenérská výměna je oblíbená a minimálně krátkodobě většinou účinná. Zárukou zlepšení však není. „Na určité období je to takový svěží vítr, nějaký signál a motivace pro všechny. Ale ani nový kouč není všemocný. Očividně kvalita týmu není taková. Pak se tomu ale musí trenéři přizpůsobit. Hráči a trenéři, to jsou spojené nádoby. Ukázaná platí, že takhle to nefungovalo,“ je přesvědčený Poborský.

Klub usilovně jedná o novém trenérovi. Po roce se znovu mluví o Martinu Hyském, který vede druholigovou Vlašim. Variantou je Jaroslav Köstl, asistent Jindřicha Trpišovského v pražské Slavii. Už v minulosti byl budějovický klub v kontaktu i s Davidem Jarolímem.

Trenér Tomáš Zápotočný v Českých Budějovicích skončil. Kdo ho nahradí?

Nejsou to však jediná jména, která zaznívají. Vedení klubu se rozhlíží na více frontách. Volný je třeba i Jiří Jarošík, případně exbudějovický kouč David Horejš. U něj je však návrat vzhledem k napjatému vztahu s majitelem Koubkem nepravděpodobný.

Dříve se řešila i varianta s Miloslavem Brožkem, bývalým trenérem Táborska a skautem pro Slavii. Ten však nyní vede druholigovou Opavu. „Mám tady rozdělanou práci. A nyní mě nikdo z Dynama nekontaktoval,“ odpovídá Brožek.

41 branek Dynamo inkasovalo v letošní sezoně. Jen Zlín dostal o jeden gól víc.

Ani Karel Poborský neví, kdo Dynamo převezme. Představu však má. „Věk není rozhodující. Je to o životním nastavení, kvalitě a síle trenéra. Stejně tak i o výběru asistentů. Je třeba, aby Dynamo začalo hrát jinak. Teď je to nejoblíbenější soupeř v lize, každý si s ním rád zahraje. Jsou fotbaloví, mají dlouhé hřiště, nikam to nenakopávají. Ale na to potřebujete kvalitu, abyste soupeře přehráli,“ má jasno.

Nový kouč bude mít slovo i při zimním posilování kádru. Zejména v obraně vznikají až děsivé chyby, v ofenzivě se také nedaří. Noví hráči jsou nutností, stejně jako odchod některých, kteří se neosvědčili. Vedení čeká obtížná práce, sestup by byl velký malér.