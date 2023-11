Vedení Budějovic dočasně vyřadilo z týmu zkušeného záložníka Horu

„Po posledním zápase Dynama přijal klub rozhodnutí, na jehož základě nebude součástí mužstva při následujících utkání A-týmu Jakub Hora. Situace mezi ním a klubem se dále řeší a klub bude své fanoušky po ukončení jednání o výsledku informovat,“ uvedli Jihočeši bez bližších podrobností v prohlášení na webu.

Hora patřil ke klíčovým hráčům Dynama. V této ligové sezoně je s třemi brankami nejlepším týmovým střelcem, zasáhl do 11 z dosavadních 13 kol. V posledním zápase s Pardubicemi, který Dynamo překvapivě prohrálo 0:1, střídal po 60 minutách. Českobudějovičtí prožívají výsledkovou krizi a po dvou ligových porážkách po sobě klesli na předposlední místo tabulky. Na poslední Zlín mají tříbodový náskok.

Hora přišel do Dynama předloni v létě. Před rokem s Jihočechy prodloužil smlouvu, a to do konce této sezony. Celkem má Hora v nejvyšší soutěži na kontě 292 startů a 44 branek. Působil také ve Slavii, Plzni, Teplicích či Bohemians 1905.