Podroužek v Dynamu končí, klub se blíží k prodeji zahraničním majitelům

Jednatel hráčské agentury Stig Jiří Petr je podle informací iDNES.cz mužem, který se v převodu klubu angažuje. Do jeho agentského týmu patří Michal Rakovan, bývalý budějovický fotbalista, který v okolí klubu už nějaký čas funguje a zároveň do Dynama přivádí hráče ze své „stáje“.

Nový akcionář má být ze zahraničí, což vždy přináší jistá rizika. S majitelem Vladimírem Koubkem už zájemci několikrát jednali a prodej se blíží. I s ohledem na pozici Dynama v tabulce, dění v klubu v posledních týdnech a únorový start jarní části je třeba jednat rychle.

To platí i pro případ generálního sportovního manažera Jana Podroužka, který po půl roce v klubu skončí. Potvrzují to zdroje iDNES.cz. Podroužkův soulad s majitelem Koubkem v posledních týdnech už nebyl takový, navíc nemusí zapadat ani do představ pravděpodobných nových majitelů.

Otázkou zůstává, jestli Koubkovi zůstane nějaký podíl v klubu. Server isport.cz uvedl, že je možná varianta, že mu zůstane dvacet procent a osmdesát procent získá mezinárodní konsorcium.

Zároveň pokračuje jednání o novém trenérovi, který nahradí Tomáše Zápotočného. Ten po poslední prohře s Hradcem Králové rezignoval a mužstvo povede v sobotu na Bohemians záskok v podobě Jiřího Lercha s Jiřím Kladrubským.