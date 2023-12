Každý si do nás rád kopne. Ale dá se to zlomit, burcuje budějovický trenér

Porazíme doma Hradec a bude aspoň trochu lépe. S takovým plánem šli budějovičtí fotbalisté do dohrávky 17. kola, kterou původně odložily sněhové přívaly. Jenže už ve čtvrté minutě bylo zle. Centr z levé strany propadl k Lukáši Čmelíkovi a exbudějovický křídelník uklidil balon k tyči.

A začala černobílá pohroma. Rychlý inkasovaný gól Dynamo ještě víc srazil. „Cítíte z hráčů odhodlání a z první akce soupeře dostanete gól od bývalého hráče (Lukáše Čmelíka, pozn. red.). To je obrovská rána. Tým teď bohužel nemá sílu na obrat,“ přiznal budějovický trenér Tomáš Zápotočný.

Z úvodního direktu se Jihočeši půl hodiny sbírali a Votroci snadno hlídali vedení. Když se Budějovice před poločasem trochu zvedly, dostaly v nastaveném čase další ránu. Již tradiční nedůraz ve vlastní šestnáctce vyústil ve tři zakončení soupeře, přičemž to poslední od Jakuba Kučera už bylo gólové.

Momentka z utkání Českých Budějovic (v bílém) a Hradce Králové. Na snímku domácí Zdeněk Ondrášek (uprostřed), brání jej František Čech a Filip Čihák.

„Na kluky to hodně doléhá, mají to v hlavách. Mrzí mě to, rád bych jim pomohl. Ale někteří hráči nejsou zkušení a ti, kteří už mají něco za sebou, tak to nedokážou zvednout,“ uvědomil si bývalý obránce.

Druhý poločas se změnil v křečovité snažení domácích hráčů s výsledkem něco udělat. Vrcholem byla jedna střela na branku, jinak měla hradecká defenziva celkem klidné chvíle. Hradečtí naopak mohli přidat další góly, i tak si snadno došli pro první venkovní výhru v sezoně.

„Je to pořád jen fotbal, nejde o život. Chci zůstat nad věcí. I pro mě je to nová zkušenost. Ale je nejvyšší čas s tím něco udělat,“ zdůraznil Zápotočný.

Aktuálně nejhorší tým nejvyšší soutěže to schytává ze všech stran. „Jsme dole, každý si do nás rád kopne. Vnímám to. Moc mě to mrzí, že jsme národ, který toho dole vždy jen ještě víc srazí,“ dodal.

Budějovický klub dusí i rozepře s fanoušky. Po dýmovnicích při posledním zápase v Plzni zavřelo Dynamo sektor domácích fanoušků. Ty sáhli k bojkotu. Na stadion podle oficiálního údaje dorazilo jen 783 diváků. „Moc to nedodá, atmosféra byla komorní. Přáli bychom si větší podporu, ale vážím si těch, kteří za námi stojí. Fanoušci mají právo být naštvaní. Ale pořád se s tím dá něco dělat,“ naznačil.