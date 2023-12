Trenéra chceme mít do Vánoc. Přivedeme pět posil, tvrdí manažer Podroužek

Před třemi týdny skončil u mužstva jeden ze dvou hlavních trenérů Marek Nikl. Teď se loučí i jeho parťák Tomáš Zápotočný. Ani když bývalý obránce zůstal u týmu sám, nenastala herní ani výsledková změna. A Dynamo se v krizi topí víc a víc.

Překvapil vás Tomáš Zápotočný svým koncem?

Ani ne. On už na začátku týdne avizoval, že pokud s Hradcem nepřijde zlepšení a dobrý výsledek, tak podobný krok udělá. Jeho postoj je správný a chlapský.

Rozhodli byste se ve vedení sami pro stejný krok?

To je teoretická otázka. Ale museli bychom pozici trenéra řešit.

Kdo ho nahradí?

To ještě nevíme, ale pracujeme na tom. Potřebujeme sehnat co nejlepšího trenéra, který nás zachrání v lize. Očekáváme od něj, že definuje naše nedostatky a zaměří se na ně v tréninku. Musí mít dostatečnou motivaci, ambice i elán. A výhledově potřebujeme, aby byl schopný spolupracovat s naší akademií. Situace A týmu je vážná, ale nechceme kvůli tomu zazdít spojení s akademií.

Kdy ho představíte?

Co nejdřív, ideálně do Vánoc. Je to vázané i na doplnění kádru a posily, které chceme přivést.

Přivedete kvůli podzimním výkonům víc nových hráčů?

Paradoxně ani ne, maximálně o jednoho navíc. S doplněním kádru počítáme podobně jako zhruba v polovině podzimu, kdy naše pozice nebyla tak špatná. Celkově pracujeme na pěti nových hráčů. Logicky někteří hráči také odejdou.

Co tým nejvíc trápí?

Je hodně zranitelný. Jeden špatný moment ho srazí. Tým není akceschopný, neumí se porvat v těžkých situacích. Impuls je nutný, už od léta nám nefunguje obrana a prakticky nejsme schopní uhrát zápas na nulu vzadu. Letos se nám to povedlo jen dvakrát. Řeč těla mužstva je navíc výmluvná.