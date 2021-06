Hodnocení budějovických fotbalistů: Dvojku si v závěru pokazili na trojku

Jihočeši mají na čem stavět, zároveň však musí řadu věcí zlepšit. MF DNES vybrala hlavní témata uplynulé sezony s výhledem do dalšího ročníku.

1. Sezona jako celek

Konečné třinácté místo z osmnácti účastníků, 38 získaných bodů s komfortním dvanáctibodovým náskokem na sestupové příčky, to je slušný počin. Očekávání však byla možná o něco málo vyšší. Předchozí sezona totiž dopadla úspěšněji. Dynamo do posledního kola bojovalo o šesté místo zaručující skupinu o titul. Na druhou stranu, druhý ročník bývá pro nováčka vždy těžší, navíc v nevyzpytatelné době covidu. „Hlavně jsme se chtěli vyhnout boji o záchranu, to se nám celkem povedlo. Mrzí nás jarní série bez výhry, ta kazí dojem z celé sezony. Škoda, že jsme se v závěru nedokázali rozloučit s Jirkou Kladrubským a Jardou Drobným výhrou,“ bilancuje Patrik Čavoš.

Kapitán černobílých by dokázal letošní výkony ohodnotit i jako ve škole. „Měli jsme to rozjeté na dvojku, ale nakonec jsme si to pokazili na trojku,“ myslí si.

2. Stabilizace, nebo vzestup?

Od sestupu v roce 2015 klub postupně stoupá. Přes druhou ligu se prodral do nejvyšší soutěže, kde vyskočil stejně nečekaně jako v této sezoně nováček z Pardubic. Podobný výsledek je těžké zopakovat. „Ukázali jsme, že chceme pokračovat v našem trendu a dál se zlepšovat. Dynamo do ligy patří a byl to i náš cíl, abychom navázali na předchozí sezonu. Akorát jsme si na sebe loni sedmým místem upletli bič,“ přiznává Čavoš.

České Budějovice se předně chtějí v první lize stabilizovat, aby nemusely každoročně řešit boj o záchranu. Ani to není malý cíl. Pokud by chtěly stoupat výš, dostat se na úroveň týmů jako je Olomouc, Bohemians nebo běžně Slovácko, vyžaduje to i navýšení rozpočtu a zkvalitnění kádru. A to už je nová výzva i pro Vladimíra Koubka, který klub v červnu koupil.

3. Triumf na hřišti Sparty, rozlučky i rozdílné série

Mick van Buren zkouší trefit prázdnou branku, míč dobíhá Patrik Brandner, zasekávačkou si pokládá brankáře i obránce a triumfálně pečetí výhru na Spartě 4:2 po dlouhých 27 letech. Nebo v slzách loučící se slavní odchovanci Jiří Kladrubský s Jaroslavem Drobným. Či série jediné prohry ze 13 zápasů nebo naopak 11 duelů bez výhry. Každý fanoušek si určí svůj moment sezony, ale je z čeho vybírat.

„Na Spartě to byl podle mě zápas sezony. Před tím jsme měli jen tři body za tři remízy a tam jsme to zlomili. Ukázali jsme si, že jsme fotbal nezapomněli a velmi úspěšně dojeli celý podzim,“ těší Čavoše.

Na povedenou první polovinu soutěže navázal výborný vstup do jara. „Zimní pauza byla krátká, hráli jsme jen jeden přípravný zápas, kdy jsme vyhráli na Spartě. Zůstali jsme na dobré vlně,“ vysvětluje.

Závěr ročníku už s jistotou záchrany směřoval ke konci kariéry Jiřího Kladrubského, loučil se i Jaroslav Drobný. „Měli jsme to v hlavách delší dobu. Jsou to nejen spoluhráči, ale hlavně kamarádi. Trenér nás na to připravoval delší dobu, ale byl to pro nás i tak šok. Každý by si přál mít takové kariéry, jako prožili oni. Pořád mám rozlučku v sobě,“ přiznává 26letý záložník.

4. Mizerná produktivita

Patrik Brandner šest gólů plus tři asistence, Petr Javorek 2+4, Karol Mészáros 2+2, Matej Mršič 2+1, Marko Alvir 2+0, Patrik Čavoš a Matěj Valenta 1+0, Filip Havelka bez bodů. To jsou povětšinou slabá čísla stabilně nastupujících záložníků, která souvisí s bilancí útočníků. Jednou se trefili jen Lukáš Matějka a Mick van Buren, naopak Dame Diop, David Ledecký a Fortune Bassey zůstali na nule, i když na hrotu mnohdy nastupovali také Alvir či Brandner.

Zachraňovat to mnohdy museli obránci, kteří kromě Martina Králika a Jiřího Kladrubského skórovali všichni. A Benjamin Čolič byl s bilancí osmi gólů a čtyř asistencí jasně nejproduktivnějším obráncem celé ligy. „Čola měl skvělou sezonu. Sice dal některé góly i z penalt, ale byl v daný moment psychicky silný, což je důležité. Málo vstřelených gólů, to je vina celého týmu. Záložníci byli málo produktivní. Systém hry už máme zažitý, ale celá finální fáze naší hry musí být lepší. I proto jsme přišli o hodně bodů,“ uvědomuje si kapitán.

5. Standardní situace

Loni je spolehlivě bránili a naopak z nich mnohokrát udeřili. Letos to byl pravý opak. Dynamo pravidelně inkasovalo ze standardních situací, za sezonu dvacetkrát. Jen Příbram v této statistice byla horší. Proti tomu 12 vstřelených branek je pouze průměrný výsledek. Jihočeši neuspěli ještě v jednom defenzivním ukazateli, v celé lize byli nejhorší v obranných osobních soubojích.

„Řešili jsme to asi dva měsíce v kuse. V řadě zápasů jsme gól ze standardky prostě vždy dostali. Většinou to bylo o osobní zodpovědnosti jednotlivců, někdy se pak přidala i smůla, kdy soupeř trefil všechno, do čeho kopl. Je to důležitý prvek ve fotbale, až taková hra ve hře,“ zdůrazňuje Čavoš.

Nepříznivé období však Budějovičtí zvládli i díky soudržnosti v kabině. „Projeví se to vždy až v momentě, kdy se nedaří. Dokázali jsme sérii přerušit týmovým výkonem v Příbrami, pak porazili Pardubice a ukázali sílu týmu. Řadu věcí jsme si vyříkali, ale to je přirozené,“ ujišťuje.

6. Nový majitel

Nyní už se vše směřuje k dalšímu ročníku, ve kterém Dynamo povede jako nový majitel Vladimír Koubek. A zkušený advokát přípravy rozhodně nepodcení. Svůj klub by rád viděl na ještě lepších místech. I proto přivedl produktivního útočníka Michala Škodu, jenž už na jihu Čech působil. O dalších zajímavých jménech se spekuluje. Posílení bude třeba na křídlech, kde chybí konkurence. Prostor na zlepšení je i ve středu zálohy.

Václav Koubek - majitel fotbalového klubu Dynamo České Budějovice.

„Viděl jsem pana Koubka krátce, kdy se nám v kabině představil. Máme společné plány. Shodli jsme se, že chceme dostat Dynamo výš. Přišel nám poděkovat po posledním zápase na Slavii. Ukázali jsme, že příští sezona by měla být taková jako poslední zápas,“ přeje si Čavoš.

Jistota na pozici vlastníka dodá klubu i týmu klid. V posledním roce byla případná změna častějším tématem než samotné výsledky. „Okolí to vnímalo, všichni se na to pořád ptali. Ale já do toho vůbec neviděl, neuměl jsem na to odpovědět. Pro okolí je dobře, že už je to vyřešené. Na kabinu to takový vliv nemá,“ uvádí.

Už poslední dva duely posledního ročníku ukázaly, že budou dostávat víc prostoru mladí hráči, což Koubek stanovil jako prioritu po svém příchodu. Proti Slovácku odehrál půlhodinu 18letý Jakub Kousal, na Slavii zvládl podobný počet minut stejně starý Jan Vítovec. A tento trend bude jistě pokračovat. Příprava fotbalistům začíná 21. června, o zhruba měsíc později začne nový ročník. A s prvním týmem bude trénovat řada mladíků.