Budějovický kouč Horejš: Bez nových hráčů bychom měli obrovský problém

Jsou ve hře ještě nějaká jména?

Musí být. Tým je potřeba posílit, to je priorita. Věřím, že hráči, které máme vytipované, přijdou. Pokud bychom neposílili, měli bychom obrovský problém.

Chceme naordinovat takový fotbal, který se bude lidem líbit. Fotbal, na který bych si já sám koupil lístek. To je pro mě podstatné. Uděláme maximum pro to, aby se fanoušci bavili. Kouč budějovických fotbalistů David Horejš

Jaká je situace na postu brankáře?

Už nějaký čas víme, že končí Jaroslav Drobný. Jeho pozici by měl převzít Vojtěch Vorel. Kromě toho se vrátil Matěj Luksch, který podával velmi dobré výkony při hostování v Liptovském Mikuláši. Je tady také Daniel Kerl, který za poslední rok vyrostl.

Mluvil jste o posilování, jaké posty tedy řešíte?

Loňská sezona nám dala určité informace a myslím, že jsme si je uvědomili. Víme, kde jsme měli problém, a teď to musíme řešit. Největší potíž byla směrem dopředu. Ofenziva nám vázla, přestože herní plán byl dobrý. Bohužel jsme ale nebyli schopni dávat branky. Proto přišel Michal Škoda a řešíme další posílení na ofenzivních postech.

Asi i proto je na testech Emmanuel Tolno z druholigového Táborska.

Je to křídelní hráč a mladý fotbalista. V Táborsku podával slušné výkony. Uvidíme, jak se adaptuje, protože nároky pro ligu jsou trochu jiné. Do budoucna to může být dobrá posila. My teď potřebujeme, aby nově příchozí měli na to hrát v základní sestavě.

Zdravotně jsou na tom všichni dobře?

Všichni by měli být v pořádku, jediná potíž je s Jonášem Vaisem. Ten si z posledního utkání na Slavii, kde podal velmi dobrý výkon, odnesl svalové zranění. Věřím, že se dá brzo dohromady.

Dá se teď mluvit o konkrétních cílech pro nadcházející sezonu?

Já nikdy neříkal, že chceme skončit do nějakého místa. Chceme naordinovat takový fotbal, který se bude lidem líbit. Fotbal, na který bych si já sám koupil lístek. To je pro mě podstatné. Uděláme maximum pro to, aby se fanoušci bavili.