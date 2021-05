Koubek naznačil budějovické cíle. Chce víc odchovanců v prvním týmu

„Chci navázat na práci dosavadních akcionářů. Musíme zlepšit spolupráci klub – akademie, aby do prvního týmu pravidelně chodili vlastní odchovanci,“ zdůraznil nový majitel klubu.



Dalším cílem Koubka je, aby byl klub sportovně i společensky stabilní. „Je třeba si vážit podpory kraje i města, co by za to jinde dali. Za podpory svých spolupracovníků chceme jít dál a posunout klub výš,“ doplnil.

Ve vedení Dynama by se zatím moc měnit nemělo. Martin Vozábal zůstane generálním manažerem, soustředit se nyní bude víc na sportovní část. Pravidla si nový šéf nastavil i s pokračujícím hlavním trenérem prvního týmu Davidem Horejšem.

Vladimír Koubek ve středu nabyl do klubu sto procent akcií, k převodu dojde 1. června. Aktivně se o koupi začal zajímat od února. Cenu neuvedl, měla se však přehoupnout přes 50 milionů korun. „Ve svém profesním životě jsem dělal akvizice za stovky milionů, nejvíce za 800 milionů. Pokaždé je to těžký byznys,“ přiznal.

Nový vlastník má představu, jak naplní rozpočet klubu. Přispět by k tomu měl i současný generální partner Autodraft zastupovaný Karlem Kovářem. Koubek naznačil i spolupráci s velkými partnery v kraji, které označil za dřímající. „Čeká nás hodně práce. Musíme přesvědčit nejen sportovní prostředí, že klub směřuje dobrým směrem,“ prohlásil.

Se sportovními vizemi je advokát opatrný. „Sportovní výsledky se nedají naplánovat. Nekoukal bych zatím tak vysoko jako třeba do evropských pohárů. Důležité je, aby nám akademie poskytovala víc sportovního materiálu. Budu moc spokojený, pokud za pět let budeme mít v kádru pět odchovanců,“ dodal.

Od prvního června nejvyšší muž budějovického fotbalu nemyslí jen na vlastní klub. „Oprášíme projekt jihočeský fotbal. Už máme vytipované kluby v kraji, zajímají nás všechny oblasti. Máme jasnou představu, jak s nimi budeme spolupracovat, která musí být vzájemně prospěšná,“ měl jasno.

Vladimír Koubek v Dynamu působil už dvakrát. Nejprve v devadesátých letech minulého století a pak i v letech 2004 až 2006 jako místopředseda dozorčí rady. Ve sportovním prostředí zaujal ve stejném roce, kdy svému oblíbenému Litvínovu zaplatil let na sedmé finále hokejového play off v Třinci.

Vystudovaný advokát Koubek se věnuje řadě podnikatelských činností. Hlavně je jediným akcionářem akciové společnosti C.S. invest Group, pod níž spadá hned několik firem pro poradenství v podnikání, daních, právních službách, prodeji maziv nebo třeba výrobě elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Holding provozuje také síť čerpacích stanic.

O prodeji budějovického fotbalového klubu už se hovořilo několikrát. V posledním roce neuspěl odchovanec a bývalý reprezentant Tomáš Sivok ve spojení se šéfem firmy Koh-i-noor Vlastislavem Břízou. Poté projevil zájem Karel Kovář, majitel sítě autobazarů AutoDraft, který skončil v pozici generálního partnera.