Kladrubský ukončí kariéru, s Budějovicemi se rozloučí i gólman Drobný

Klub o tom informoval na svých webových stránkách.

Drobný se do Českých Budějovic, jež opustil v létě 2001, vrátil předloni na podzim a byl klíčovou postavou nečekaného úspěchu ligového nováčka, který to dotáhl do semifinále skupiny o Evropu. Původně z Německa přicházel coby trenér brankářů, zároveň však dostal i hráčskou smlouvu a v půlce října začal opět chytat nejvyšší soutěž.

Roli jedničky převážně plnil i v tomto ročníku, v posledních zápasech i vinou zdravotních problémů nechytal a mezi tyčemi byl Vojtěch Vorel.

Drobný je fotbalový cestovatel, působil v Řecku, Nizozemsku, Anglii a Německu, odkud ho v průběhu minulé sezony lákali na trénování gólmanů do bundesligového Düsseldorfu. Přesto zůstal a letos připravoval pro post brankáře číslo jedna svého nástupce Vorla.

V červnu Drobnému na jihu Čech vyprší smlouva, jenže klubu explicitně neoznámil, že po konci ročníku uzavře i svou bohatou kariéru.

Že by si, pokud přijde správná nabídka, ještě někde zachytal? Láká ho ale i trénování, jak líčil v rozhovoru pro MF DNES. „Baví mě trénovat brankáře a myslím, že jim mám co předávat.“

Mohl by v této roli třeba pokračovat v Dynamu, pravděpodobnější je ale Německo, kde působil dlouhá léta v Hertě Berlín, Hamburku, Brémách a Düsseldorfu. O nabídce z posledního jmenovaného klubu byla řeč.

To Kladrubský končí definitivně. „Chtěl bych poděkovat všem fanouškům, užil jsem si to. A v neděli chci při rozlučce určitě vyhrát,“ zve na nedělní duel se Slováckem.



Pětatřicetiletý defenzivní univerzál Českých Budějovic hrával za pražskou Spartu, s níž získal ligový titul, Slovan Bratislava, řecký Kallonis a italskou Paviu.

Před dvěma roky sehrál klíčovou roli v návratu Dynama do nejvyšší soutěže, k postupu přispěl sedmi góly a třinácti asistencemi.